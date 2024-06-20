有片｜復旦大學畢業禮學生揮拳打老師　網傳曾嗆學校「混蛋大學」

6月19日，上海復旦大學法學院的學位授予儀式上，有學生揮拳打老師。目前事件還在調查，警方已介入。據消息稱，該名學生是台灣籍，曾在網上撰文痛罵復旦大學是「混蛋大學」，判學校的交通、建設、制度等，更稱自己會讀復旦大學只是父母的「虛榮心作祟」，但上述消息尚未獲校方證實。



網傳影片顯示，上海復旦大學法學院的學位授予儀式上，有學生突然衝出，朝着位於右二位置的老師揮拳，將老師的眼鏡和導師帽打落，隨後該學生離開現場。

據網傳消息 ，該學生疑為台灣籍，因對復旦大學的課程制度與行政制度不滿而做出此行為，還發過一篇「檄文」討伐學校 ，但相關消息尚未獲官方證實。

網傳該名學生事後在朋友圈發文稱，自己在畢業典禮上揍打院長，並配上一張自己對復旦大學校園立中指的照片。不過，他後來發現自己打錯人，被打的並非法學院院長，而是另外一名無辜老師，隨後他在微信朋友圈向被打的老師道歉。

有網民表示，這位法學生無法無天，「有問題不是相信法律和規章，而是相信自己的拳頭」、「不管什麼原因都不應該打老師」。但也有網民認為有因必有果，「希望這巴掌能打出些黑幕來」、「有些老師不把學生逼急了也不會在這種場合這樣」。

據了解，夏姓學生今年1月曾發布一篇「退學理由說明」，文章中將復旦大學稱為「混蛋大學」，批判學校的交通、建設、制度等，並稱其母親在上海人脈深厚。還說自己並不想讀復旦大學，只是因為父母的「控制慾、虛榮心」所致。

內媒報道，復旦法學院學生工作辦公室回應指，學院正在調查事件。該校區保安值班室指警方已經介入，被打的老師已到醫院檢查。

復旦大學。（@復旦大學）

復旦大學在中國是頂尖高校，根據2023年泰晤士世界大學排名中，復旦大學位列世界第70名，內地第3名。