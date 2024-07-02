台生畢業禮打老師遭拘留　復旦大學宣布開除學籍　傳曾被北大錄取

6月19日，上海復旦大學法學院的學位授予儀式上，有台灣籍學生揮拳打老師。

7月2日，復旦大學法學院發布聲明回應，涉事學生夏某某事後被治安拘留，校方已開除其學籍。



7月2日，復旦大學法學院發布聲明稱，涉事學生夏某某為法學院2019級本科生，因個人原因在學院畢業典禮上，到主席台前襲擊無辜老師。這是一宗蓄意破壞教育教學秩序的嚴重事件，影響極為惡劣。

目前，公安機關已對夏某某執行了治安拘留處罰。按照《復旦大學學生紀律處分條例》規定，校方也對其做出開除學籍決定。

影片可見該學生揮拳。（影片截圖）

影片可見該學生揮拳。（影片截圖）

有片｜復旦大學畢業禮學生揮拳打老師 網傳曾嗆學校「混蛋大學」

6月19日，上海復旦大學法學院的學位授予儀式上，有學生突然衝出，朝著位於右二位置的老師揮拳，將老師的眼鏡和導師帽打落。據《中央社》報道，該名學生是台灣籍。

網傳消息指，該生曾稱復旦大學為「混蛋大學」，並表示其母親在上海人脈深厚，自己並不想讀復旦大學，只是因為父母的「控制慾、虛榮心」所致。而畢業典禮本想打的是院長，後來才發現自己打錯人。

有消息稱，夏某某已被北京大學錄取。據《新京報》報道，北大表示當事學生此前曾通過「申請考核制」方式報考北大醫學部碩士研究生，目前還處於思想品德考核期，並未被錄取。