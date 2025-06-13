華航班機飛釜山降錯跑道　台網紅機師曝：險撞跑道外側飛機

中華航空CI186航班6月12日自台灣桃園飛往韓國釜山時，於降落過程中未依照塔台指示，誤降錯誤跑道。事件發生後，華航於6月13日發表聲明致歉，並強調「一向以飛航安全為最高原則，絕不妥協」，同時已啟動內部自主調查，並通報台灣運輸安全調查委員會（運安會）。目前韓方亦正與台灣協商由哪一方主責調查程序。



綜合台媒報道，YouTuber「瘋狂機長詹姆士」率先在直播中爆料此一事件，稱華航一班CI186桃園-釜山的航班，在飛抵釜山機場時竟降錯跑道，原本應該要在18號左跑道，但飛行員卻降落至18號右跑道，「差點和跑道上的飛機相撞」，還好這次飛機尚在外側等待沒有釀成意外。

華航客機圖片，非涉事航班。（FB@中華航空）

對此，台灣運輸安全調查委員會執行長林沛達證實，CI186航班在釜山確實降落錯誤跑道，並表示依據國際民航組織（ICAO）規定，飛安事件原則上由事件發生地主管機關負責調查，因此理應由韓國主導。林沛達表示，韓國負責飛安調查的單位是韓國航空鐵道事故調查局，他們正在商議是否移交台灣調查，一旦韓方確認交由台灣處理，所有相關資料也會一併轉交。

華航方面13日對外表示，CI186航班在降落釜山機場時，未符合塔台要求，因此即刻啟動調查並通報主管機關。為防範再發生類似狀況，華航自即日起要求所有機組員務必落實交互確認程序與作業規範，並針對駐地派遣作業加強資深組員比例。

此外，華航表示，由於當地機場實施宵禁，原定當日晚間執行的CI187航班亦順延至隔日出發，並另行調派機組員執行飛行任務。針對受影響旅客，華航已妥善安排住宿與餐食，造成不便深表歉意，感謝旅客理解。