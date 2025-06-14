教宗良十四世親自祝福台灣新婚夫婦　允諾祈禱「不要戰爭」

一對台灣天主教新婚夫婦吳君健與陳思穎近日前往梵蒂岡，接受教宗良十四世親自祝福。據中央社報道，聽聞二人來自台灣後，教宗驚喜睜大眼睛，露出燦爛笑容，讚揚台灣主教團與教會在福傳工作上的努力，並承諾為台灣特別祈禱「不要戰爭」。台灣駐教廷大使館亦在社交平台分享這段溫馨時刻，並鼓勵台灣天主教徒將羅馬列為新婚蜜月首選地，接受教宗降福。



據報道，教宗良十四世於周三（11日）的公開教理講授與接見活動中，特別接見這對來自台灣的新婚夫婦。駐教廷大使館貼文描述，教宗聽到「台灣」時，眼神充滿驚喜，並對台灣教會的福傳貢獻表示肯定，同時為台灣祈求和平。

新婚夫婦吳君健與陳思穎接受教宗良十四世親自祝福。（FB@Taiwan in Holy See 駐教廷大使館）

新婚夫婦吳君健與陳思穎接受教宗良十四世親自祝福。（FB@Taiwan in Holy See 駐教廷大使館）

新婚夫婦吳君健與陳思穎接受教宗良十四世親自祝福。（FB@Taiwan in Holy See 駐教廷大使館）

陳思穎此行肩負台灣主教團福傳委員會的任務，與花蓮教區聖瑪爾大修會會長陳麗卿修女一同參加1至5日在羅馬舉行的「GLOBAL 2033」國際領袖峰會與女性影響力峰會。「GLOBAL 2033」是一項由天主教會發起、其他基督教會響應的全球福傳運動，旨在紀念耶穌基督受難與復活，並致力將福音傳遍世界每個角落。作為台灣主教團福傳委員會執行秘書，陳思穎表示，台灣教會近年積極參與國際福傳交流，連續兩年派代表參加GLOBAL 2033峰會，促進與普世教會的互動。

此次峰會吸引超過70個國家、171位代表參與，所有與會者皆認識台灣。峰會閉幕祈禱時刻，主辦方特別邀請眾人為台灣祈求天主護佑。來自五大洲的與會者圍繞台灣代表，高喊「Taiwan will be safe!（台灣會安全）」，場面感人，展現台灣在國際間獲得的深厚友誼。

目前於輔仁大學攻讀哲學博士的吳君健則分享「申請教宗為新婚降福」的指南。每週三教宗的教理講授日開放公眾參與，民眾可透過梵蒂岡官網登記索票。新婚夫婦若在天主教會內舉行婚姻聖事未滿兩個月，憑堂區開立的婚配聖事證明，穿著正式婚紗禮服，並在申請票券時註明新婚，即可獲安排特殊座位，接受教宗的特別祝福。

駐教廷大使館表示，這對新婚夫婦的經歷不僅是個人信仰的美好見證，也展現台灣教會在國際舞台的活躍參與，歡迎更多台灣天主教徒親赴梵蒂岡，體驗教宗的祝福與普世教會的團結精神。