聯合國評為「最適合人類居住小區」在深圳　面積是梵蒂岡的2.5倍

一個社區大到可以擁有兩個地鐵站，你能想嗎？



這就是「桃源居」，深圳最大的小區（屋苑），佔地約1.16平方千米，比北京故宮還大，是世界上最小國家梵蒂岡的2.5倍。同時它也曾被聯合國評為最適合人類居住的社區，吃喝玩樂應有盡有，不出小區就能滿足各種需求，是名副其實的世外桃源。

這樣花了14年時間建成的超級小區，到底長什麼樣子？

大到一個小區內有兩個地鐵站 點圖放大看看被聯合國評為最適合人類居住的桃源居：

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深圳最大小區桃源居

說起桃源居的名字，相信大部分深圳人都會覺得陌生。它沒有皇崗村、水圍村這些城中村出名，其地理位置也不在城市繁華地段，這樣一個低調十足的小區卻不經意間拿到了「深圳最大小區」的稱號，到底憑的是什麼？

別的社區最多三、四個大門，桃源居足足有60個大門；別的社區一般就十幾棟樓，桃源居卻有177棟樓，容納了超5萬的深圳人。因為面積太大，桃源居內部被劃分了16個區，每個區都包括多棟居民樓，對於剛搬進來的人來說，首要的問題就是記住自己是哪個區的，哪一棟的。北京故宮不過0.72平方千米，桃源居卻有1.16平方千米，如果你步行從北走到南至少20分鐘，環繞小區跑步一圈更是要3、40分鐘。

第一次來桃源居的人一定會被它的外觀構造所震驚：「怎麼小區裡還有大馬路啊？」「還以為我走在城中村裡。」沒錯，桃源居並非我們常見的全封閉式小區，一條前進二路將小區隔成東西兩個區域，東區以住宅樓為主，包括學校和公園，西區除了住宅樓，還有大型超市，辦公樓、工業區等，宛如小型城鎮。

社區共有兩個地鐵站，鐘屋南站和西鄉桃源站，也就是說貫穿南山寶安的12號線，桃源居就獨佔兩站！將這兩個站稱為桃源居居民的專屬地鐵站也不為過。但即使地鐵已經夠便利了，對於住在社區內最遠的6區的人來說，出了地鐵也要走十幾分鐘，足以證明社區是真的大。

桃源居小區外表看起來平平無奇，但內裡卻自備一座高顏值公園，在深圳眾多社區中也不常見。森林運動公園作為社區公園，面積雖不大，卻五臟俱全，是居民們最愛去的地方之一，公園自然氣息濃厚，風景秀美，還有健身設施、籃球場、兒童樂園和游泳池。此外，沿著公園的山坡前行，還能直接進入平巒山公園，這一刻，真的對住桃源居的人的羨慕到達了頂峰。

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深圳版世外桃源住起來有多爽？

說起桃源居的名字由來，不出所料，正源自東晉陶淵明《桃花源記》中悠然、快樂、詩意棲居的生活理念。而事實上，只有真正走進桃源居的人才知道，它最牛的地方不止面積大，其生活配套和宜居氛圍，也是一絕。

無論是前進二路的步行街兩邊，或是社區內部，遍布眾多產業的商店。美髮購物、租屋買房、餐飲吃喝、校外培訓、休閒會所，滿足了社區居民衣食住行多方面的需求。而且不到百米就能看見中國銀行、交通銀行、農業銀行等各大銀行營業廳，瑞幸、茶百道、麥當勞、肯德基等知名餐飲品牌也十分常見。甚至連寶安圖書館西鄉街道分館，也選擇在了桃源居，為附近居民提供了一個安靜的學習閱讀環境。

桃源居小區內還有一所中澳實驗學校，原名深圳清華實驗學校，是一所12年制的民辦學校，在校學生過萬。我們去的時候正逢下課放學，學生們蜂擁而出，接小孩的家長不在少數。出了校門就是自家社區，這樣的美事，桃源居做到了。而從小就住在桃源居的人來說，中澳實驗學校更是特別的存在，從小學到國中、高中，幾乎都是在這所學校度過，留下了獨屬於他們那一代的青春回憶。桃源居還有一座超豪華的幼稚園，外表酷似迪士尼樂園中的夢幻城堡，還能與大自然親密接觸，孩子能在這樣的地方上學，想想就覺得美好。

說到桃源居居民最愛逛的超市，人人樂必定擁有姓名。每天一大早就拉著小推車去逛超市，天南地北的肉菜果乾零食貨品，都能在這裡買到，加上價格便宜實惠，其人氣一直都很高。學生來人人樂，最愛的就是和朋友去旁邊的美視國際影城看電影，曾經的回憶彷彿還歷歷在目。

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隨著時間變化，桃源居有小店倒閉，也有小店堅持了十幾年，比如匯湘閣、東方餃子王、山海天、川滋味等，數年如一日地接待熟悉的街坊鄰居。除了生活方便，桃源居不少居民甚至還能直接小區內上班，在中澳實驗學校的對面，遍布大大小小的工業園，比如展豐、同和、皇崗嶺、恆明珠……這些陌生又熟悉的工業園區，和桃源居一起承載了無數外籍勞工的青春。

桃源居令人又愛又「恨」

1998年，桃源居正式開始建設，直到2012年完成整個大社區的建設，歷時14年，其間還差點因為金融風暴導致股東撤資，可謂是命途多舛。漫長的修建過程，社區建築的新舊程度不一，風格各異，例如最早開始的桃源居12區，被人嫌棄樓齡老，房子舊。最晚建造的桃源峰景園（6區），則被稱為富人區，歐式別墅風格，綠化率高，但與之相對的，其房價也是桃源居最高的檔次。

2000年，桃源居開盤的價格不過5000-8000（人民幣，下同）左右一平米，現如今早已飆升至四五萬一平米。不過對比南山區，桃源居租屋三房兩廳大概4500-5500左右一個月，還算友善。2022年，12號線通車後，桃源居大變樣，前進二路變得更寬敞、乾淨，居民生活便利程度再一次提高，選擇來桃源居安家的人也越來越多了。

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但桃源居面積太大也有太大的煩惱，畢竟有177棟大樓，迷路、走錯樓層可以說是常見的事，特別是對快遞員、外賣員來說，桃源居是最令他們頭疼的地方之一。「找不到住宅大樓，找不到出口，不熟悉這裡的人根本不敢接單。」對一些桃源居居民來說，每次出門都稱得上一場對方向感和體力的考驗，可能會遇到門牌號模糊不清，樹木太高大遮蓋建築，樓棟外觀太相似等問題。所以，即使桃源居的佈局方正，樓距寬敞，但有時還是會分不清東南西北，一時間找不到正確的路。

這些年，大眾對桃源居的看法褒貶不一，有人吐槽桃源居房租漲得太快，容易迷路，也有人表示，以後老了能在這裡養老也不錯。「路轉峰迴一徑斜，桃源深處有人家」，住在桃源居，吃在桃源居，上學、工作、消費、結婚生娃……當地居民的多年人生旅程幾乎都與這個小區息息相關。偏安一隅的桃源居或許沒有繁華，卻充斥著濃濃的煙火氣和人情味，讓人來了就不願意離開。

你住過桃源居嗎？對桃源居有哪些深刻的記憶？歡迎留言區評論。

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