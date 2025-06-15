詩人鄭愁予逝世享年91歲　「我達達的馬蹄是美麗的錯誤」成經典

多個台媒15日（周日）報道，以〈錯誤〉成名的詩人鄭愁予已於美國時間13日（上周五）辭世，享年91歲。鄭愁予的作品常常表現出流浪情懷，故此有「浪子詩人」的稱號。



詩人鄭愁予。（鄭愁予FB）

詩人鄭愁予。（台中市政府提供）

《鏡週刊》報道指，鄭愁予的親友感念表示，「大師帶給台灣與華人世界多少浪漫與愁悵，願他在天上與摯親重逢，詩歌與音樂永遠流傳。」

根據資料，鄭愁予本名鄭文韜，1933年出生於山東濟南，青年時期隨軍赴台灣。鄭愁予歷任《創世紀》詩刊編輯、東海大學外文系講師及國立藝術學院（今國立台北藝術大學）教授，又曾在香港大學等多所院校講課。其詩風浪漫而哀愁，揉合中國古典與現代意象，對戰後台灣現代詩發展具有指標意義。

「我達達的馬蹄是美麗的錯誤」傳誦華文世界

鄭愁予在1958年發表〈錯誤〉後聲名大噪，其中「我打江南走過，那等在季節裡的容顏如蓮花的開落」、「我達達的馬蹄是美麗的錯誤。我不是歸人，是個過客。」成為經典詩句，在華人世界廣為傳誦，香港中學的教科書也收錄該作。

鄭愁予自喻「現代詩的古典派」，詩作多描繪離愁與漂泊之感，筆下常流露對大陸故鄉的懷念及對人生無常的體悟。鄭愁予晚年旅居美國，仍持續筆耕不輟，其詩作被譯為多種語言。