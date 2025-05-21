51歲「國民媳婦」朱媛媛抗癌5年逝世　《造城者》剛殺青成遺作

內地女星朱媛媛因罹患癌症於5月17日上午病逝，終年51歲，同為演員的丈夫辛柏青發表訃告證實噩耗。



內地女星朱媛媛因罹患癌症於5月17日上午病逝，終年51歲。（微博）

內地女星朱媛媛因罹患癌症於5月17日上午病逝，終年51歲。（微博）

內地女星朱媛媛因罹患癌症於5月17日上午病逝，終年51歲。（微博）

朱媛媛及其丈夫辛柏青。（VCG）

朱媛媛及其丈夫辛柏青。（VCG）

辛柏青發表妻子朱媛媛離世的消息，「在與癌症抗爭的近五年間，她並沒有悲觀消沉，依然堅定、自信地面對困難。並把對生活的熱愛，用歡笑和溫暖傳遞給身邊的每一個人。」

他透露愛妻離世時平靜且從容，「她用這種方式，提醒家人不要虛度每一天、每一秒！相信，她去到了她想去的地方……。」而有關葬禮將一切從簡。

《造城者》成為朱媛媛的遺作。（微博）

《造城者》成為朱媛媛的遺作。（微博）

朱媛媛的個人微博5月1日才發布新劇《造城者》殺青的帖文，該劇集結趙麗穎、黃曉明等演員共同演出，《造城者》也成為她的遺作。

朱媛媛還曾演過《貧嘴張大民的幸福生活》、《家有九鳳》、《小別離》等電視劇，還參演過《我的姐姐》、《天狗》、《送你一朵小紅花》等電影。

朱媛媛曾獲得26屆中國電影金雞獎最佳女主角獎，第34屆中國電影金雞獎最佳女配角獎和第36屆大眾電影百花獎最佳女配角獎。

在1998年的電視劇《貧嘴張大民的幸福生活》中，朱媛媛飾演賢惠妻子角色，被譽為「國民媳婦」。（截圖）

在1998年的電視劇《貧嘴張大民的幸福生活》中，朱媛媛飾演賢惠妻子角色，被譽為「國民媳婦」。（截圖）

被譽為「國民媳婦」

在1998年的電視劇《貧嘴張大民的幸福生活》中，朱媛媛飾演賢惠妻子角色，電視劇播出後大受歡迎。朱媛媛憑藉這個角色走紅，還拿下金鷹獎觀眾最喜愛女主角獎，被譽為「國民媳婦」。