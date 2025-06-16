王大陸、陳零九閃兵案起訴28人　檢方曝「憋氣騙診斷證明」逃兵

台灣藝人王大陸涉嫌透過「閃兵集團」偽造醫療證明，意圖逃避兵役，新北地方檢察署6月16日依違反《妨害兵役治罪條例》及《刑法》使公務員登載不實等罪，起訴王大陸等共28人，包括藝人陳零九、李銓、陳大天（小蝦）、大根、威廉等人，案件震撼台灣演藝圈。



台媒《聯合報》報道，檢方調查指出，王大陸因長期在外地拍戲，無法親自在台就醫，遂將身分證、健保卡交由「閃兵集團」首腦陳志明，由陳男安排李姓小弟於去年10月間，冒用王大陸身分至醫院就診，並取得不實高血壓病歷，用以申請體位變更、規避兵役。

王大陸以電影「我的少女時代」出道，迅速爆火。（微博圖片）

起訴書指出，自2016年起，陳男等人收費5萬至50萬元（新台幣，下同）不等，教導涉案役男透過「憋氣」方式影響血壓測量數據，或安排槍手配戴自費附掛的24小時血壓機，冒充本人進行血壓檢測，以騙取醫院開立「重度高血壓」診斷證明。

台灣藝人威廉涉嫌逃兵，6月16日同遭檢方起訴。（施玲玲攝）

報道介紹，涉案役男取得不實診斷證明後，遂向地方兵役機關申請變更體位，讓兵籍資料從「常備役」轉為「複檢中」或「體位未定」。之後在正式複檢過程中，閃兵集團再安排槍手代為測量，使役男獲得「免役」體位，最終取得內政部役政司核發的免役證明書，完成逃避兵役流程。

台灣歌手陳零九涉嫌逃兵，6月16日同遭檢方起訴。（IG@diegodtk09）

新北檢方強調，該案為有組織性的不法協助逃兵役行為，涉案人數眾多，動機與手法明顯違法，已違背公平義務與社會正義，依法提起公訴。