陳零九涉花30萬台幣偽裝高血壓逃兵役　雙手包衣入警局遭移送偵辦

台媒報道，藝人王大陸涉嫌花了數百萬台幣購買假病歷逃避兵役，警方擴大追查後發現還有多名知名藝人涉案，38歲的歌手陳零九今日（14日）遭新北警方詢問後，遭依偽造文書及妨害兵役自治條例等罪嫌移送新北地檢署偵辦。



陳零九（IG@diegodtk09）

陳零九雙手包裹在衣物中，在警方的押解下進入警局。（ETtoday新聞雲）

台媒報道指，警方將陳零九逮捕後，隨後返回陳零九住處進行搜索，最後帶回警局偵訊。陳零九到案時，雙手包裹在衣物中，並戴著鴨舌帽與口罩，在警方的押解下進入警局。

報道指，據了解，陳零九供稱支付給犯罪集團約30多萬元台幣，佯裝有「高血壓」造假病歷證明，以換取免役，但他表示因時間久遠，詳細內容已記不清楚。

台媒早前報道指，警方查出以陳姓主嫌為首的犯罪集團，專門協助役男逃避兵役。據了解，這些藝人都未服兵役，有些人已經超過年齡限制，是否仍需當兵得經過主管機關認定。

陳零九早前因代言違法吸金的加密貨幣JPEX，被控涉犯銀行法等罪，最後獲不起訴處分。