王大陸工作室發聲明指不存在教唆犯罪　被毆者已接受調解

5月4日，王大陸工作室在社交平台發佈聲明，稱王大陸不存在教唆犯罪、參與違法犯罪暴力及恐嚇行為，無涉黑背景關聯。目前司機已理解並接受調解、撤銷告訴。



王大陸。（微博圖片）

律師聲明。（@王大陸工作室）

5月4日，王大陸工作室發聲明，稱王大陸對乘車口角衝突已向司機致歉並擔責，對言語不當深刻反省。聲明還表示，「司機女兒發聲譴責」等為惡意捏造，王大陸不存在教唆犯罪、參與違法犯罪暴力及恐嚇行為，無涉黑背景關聯。司機已理解並接受調解、撤銷告訴。更指此前未回應是為了配合偵查工作，目前官方已出具結案判定。

王大陸之前被控涉殺人未遂。（TVBS新聞台影片截圖）

王大陸因電影《我的少女時代》爆紅。（微博圖片）

據此前報道，台灣藝人王大陸3月4日在台被捕，他被指教唆他人毆打司機，檢方晚上最初依涉嫌「殺人未遂」罪，向法院聲請將他及另一名被告、其富二代友人游翔羈押禁見。檢方至深夜公布，經複訊後改依「傷害」等罪名對兩人聲押，但法院批准王大陸以500萬元（新台幣，下同）交保。