車模蔡語芯打牛奶針離世　一文睇清娛樂圈爆紅的爭議麻醉劑

40歲的台灣車模蔡語芯，人稱「車模界林志玲」，上個月前往台北一間醫美診所注射「牛奶針」，事後昏迷18天，最後家屬含淚拔喉。這起案件不只是一宗醫療意外，其背後還牽涉到家屬爭產風波、醫生專業操守問題，甚至連韓國影帝劉亞仁，流行樂天王米高積遜都和這支「牛奶針」有關係。



18天生死邊緣

蔡語芯在台灣車模界很有名氣，還有「車模界林志玲」的稱號。今年5月25號，她因為失眠問題，在朋友推薦下前往台北大安區的「法瑞診所」，找醫美名醫吳紹琥治療。

有「車模界林志玲」稱號的的台灣女模網紅「泡泡」蔡語芯（Facebook@蔡語芯）

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這個號稱是醫美界的名醫吳紹琥醫生為蔡語芯注射了俗稱「牛奶針」的丙泊酚之後，竟然直接離開診所，只留下一個沒有護士執照的男助理看護。更加離譜的是，原本設定的點滴流速是1秒1滴，但是不知道為什麼，後來流速變成了1秒5滴，相當於是5倍的劑量差異。

當蔡語芯的監測儀器響起警報聲的時候，這個男助理才發現大事不妙，緊急聯絡吳醫生，而吳醫生竟然是透過視訊通話指導助理做心肺復甦術。但已經太遲了，蔡語芯失去呼吸心跳，緊急送院後昏迷指數只有3（深度昏迷，情況嚴重）。

牛奶針的恐怖真相

什麼叫「牛奶針」？牛奶針的正式名稱是丙泊酚(Propofol)，因為外觀呈現乳白色所以叫做牛奶針。這種藥本身是合法的麻醉劑，主要用於全身麻醉或者鎮靜用途。但這支針其實是一個「隱形殺手」：台灣食藥署特別發文警告，稱施用丙泊酚針劑後可能會導致心跳減緩，呼吸抑制而死亡。

丙泊酚（Propofol）因製劑外觀呈現乳白色而稱之「牛奶針」。（台食藥署）

連流行樂天王米高積遜都是因為這支牛奶針而死。2009年6月25日，米高積遜因為在相隔過短時間內注射丙泊酚和苯二氮平類藥物而中毒，導致心臟驟停死亡。其私人醫生康拉德默里後來被判過失致死罪，坐了2年牢。

一代流行天王米高積遜（Michael Jackson）離世16年。（VCG）

娛樂圈的牛奶針陰霾

牛奶針在娛樂圈其實並非新鮮事。韓國影帝劉亞仁在2023年就因為濫用牛奶針被調查，他一年用量高達4497毫升、超過70次，這個數字遠遠超過合理的醫療使用範圍。

劉亞仁爆出疑非法使用異丙酚後震驚亞洲。（IG/@hongsick）

韓國歌手輝星在2020年因為非法使用牛奶針被起訴，2025年3月在演唱會前5天突然去世。當時他身邊還有針頭，但死因是否與用藥有關目前不得而知。

而韓國影帝河正宇曾被爆出於2019年共19次非法注射牛奶針，還以他人名義就診。當時他解釋打針用作解決失眠和嚴重皮膚問題，並非毒品成癮。河正宇最終承認，在不需要使用丙泊酚的手術上施打牛奶針，被判罰款3000萬韓元（約18.7萬港元），演藝事業亦受到重創。

河正宇認罪後形象一度下滑。（網上圖片）

韓國小姐選美比賽出道的演員朴詩妍，2013年被爆出於22個月間，總共非法注射牛奶針185次。朴詩妍說自己受暴食症影響打針，但其實次數已經證明她毒品成癮。她在2013年遭檢方起訴，被起訴時已懷孕7個月。朴詩妍最後被判緩刑，同時繳納罰款370萬韓元（約2.3萬港元）。

韓國女團成員孫佳人，2017年曾發文怒批有人誘導她食大麻，還表明自己絕不染毒。但她卻遭踢爆，在2019年7月到8月間濫用牛奶針。她說是因受憂鬱症與失眠困擾，做出錯誤判斷。佳人最終被判罰款100萬韓元（約6,240港元），還斷送了演藝事業。

佳人自2019年都再沒有新活動。（網上圖片）

醫療專業操守崩潰

在蔡語芯事件中，最令人憤怒的是醫生的專業操守問題。按照正常程序，使用丙泊酚必須要在具備相關急救設備的醫療機構使用，由專業醫師給藥，且使用過程中必須有醫療人員持續監測。但是吳紹琥打完針就走人，留下個沒有護士執照的助理照看，有評論就認為有失醫德。

此外，這個吳醫生之前已經有案底，他因為涉嫌違反藥事法非法使用胎盤素已經被起訴在案。

家屬爭產風波與真相調查

蔡語芯拔喉之後，她的閨密團在社交媒體爆料，指控蔡語芯的哥哥在她昏迷第5天，就開始整理名牌包等遺物，有意變賣換錢。閨密說蔡語芯的媽媽和哥哥在確定能夠拿到她兩間房子和1000多萬台幣賠償金之後，就決定拔喉。

蔡語芯閨密一度跪求家屬別拔管。（IG@babe.weng）

但是蔡語芯的哥哥就反駁說自己不缺錢，無須用妹妹的命來換錢，並且說會對閨密團的不實言論提告。

現在檢方已經將吳紹琥列為被告，全案朝過失致死、違反醫療法等方向偵辦。最關鍵的調查重點就是，為什麼點滴流速會從1秒1滴變成1秒5滴，檢察官認為需要進一步釐清死因，所以裁示要解剖蔡語芯的遺體，這個解剖結果將會是整個案件的關鍵證據。

牛奶針管制現況

其實台灣政府已經意識到牛奶針的危險性，2023年3月台灣行政院公告，將丙泊酚增列為第四級管制藥品，8月又公告為第四級毒品，自從列管之後，台灣食藥署查獲的違規案件計16件。

香港情況又如何？根據《藥劑業及毒藥規例》，牛奶針被列為醫生處方藥物，一般市民絕對不可以購買。因為牛奶針具成癮性，在香港也有濫用的案例。可以說，香港的監管其實比台灣更加嚴格。

實際上，牛奶針必須要在麻醉師或者麻醉科醫生監察下使用，而且有「快進快出」的特性，停止用藥5到10分鐘就可以甦醒，但是正因為這個特性，如果沒有專業監察，風險就會變得非常高。

但為什麼還是有醫生敢這樣亂用？利益驅使可能是關鍵原因。醫美市場利潤豐厚，有些無良醫生為了賺錢，完全不理病人安全。

任何醫療程序都有風險，特別是麻醉藥物，如果決定接受相關治療，一定要找有信譽的醫生，確保診所有齊全的急救設備，而且醫生必須全程監察。