牛奶針｜車模界林志玲罹難　官方科普危害：米高·積遜也因此殞命

有「車模界林志玲」稱號的的台灣女模網紅「泡泡」蔡語芯上月前往醫美名醫吳紹琥開設的法瑞診所接受舒眠治療，不料吳為蔡女施打俗稱「牛奶針」的靜脈注射麻醉藥點滴後就逕自離開診所，只留下沒有護士執照的男助理看護，蔡女最終疑因點滴設置失當昏迷而緊急送醫但未有好轉，家屬6月12日下午遺憾拔管。



事件引起熱議，據台灣食品藥物管理署介紹，「牛奶針」為具醫療用途之麻醉劑，但近年來已有多宗過量致死案例。值得一提的是，流行樂天王米高·積遜（Michael Jackson）也是因此送命。



據早前報道，蔡女有失眠困擾，便在友人推薦下前往吳紹琥開設的「法瑞診所」就診。上月25日，蔡女在診所內接受「牛奶針」點滴治療，吳對蔡女實施點滴後，隨即就離開診所，只留沒有護士執照的男助理在場。之後疑似點滴設置錯誤，點滴速度加快，導致針劑短時間內疑加大麻醉劑量。蔡女送醫搶救後昏迷不醒，昏迷指數僅有3，家屬6月12日下午遺憾拔管。而當局將朝過失致死罪嫌方向，偵辦吳紹琥及男助理兩人。

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有「車模界林志玲」稱號的的台灣女模網紅「泡泡」蔡語芯（Facebook@蔡語芯）

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蔡語芯閨密一度跪求家屬別拔管。（IG@babe.weng）

《香港01》翻查資料，此前台灣食品藥物管理署就曾特意發文介紹「牛奶針」的背景，並提到流行樂天王米高·積遜也是因此送命。

據介紹，丙泊酚（Propofol）因製劑外觀呈現乳白色而稱之「牛奶針」。丙泊酚製劑為具醫療用途之麻醉劑，為以靜脈注射方式用於全身麻醉，或於人工呼吸器病患、局部外科手術和侵入性檢查作為鎮靜使用，目前核准含該成分藥品許可證共14張。惟近年時有媒體披露其被毒癮者用來當作替代性毒品而遭濫用，常因過量致死或藥效發作失去意識而發生意外，法務部法醫研究所分析該所2010年至2014年間解剖之死亡案例，與丙泊酚相關死亡計17件，其中有數件為自行施打牛奶針過量致死案例。

食藥署進一步表示，施用丙泊酚針劑後可能會導致心跳減緩、呼吸抑制而死亡，因此必須在具備相關急救設備的醫療機構下使用，且須由專業醫師給藥，使用過程中必須有醫療人員持續監測病患的心臟及呼吸功能，避免因藥物過量，導致呼吸衰竭而死亡的風險。行政院已於去年3月26日公告將丙泊酚增列為第四級管制藥品，加強其流向管理，自丙泊酚列管後迄今，食藥署查獲之違規案件計16件，以無管制藥品登記證為最多，其次為簿冊未詳實登載收支結存情形，皆依相關法規處分。食藥署同時提醒民眾，為防制丙泊酚遭非法濫用，行政院亦於同年8月10日公告其為第四級毒品，千萬別任意施用以免違法。

丙泊酚（Propofol）因製劑外觀呈現乳白色而稱之「牛奶針」。（台食藥署）

去年6月，台媒亦曾報道一宗因「牛奶針」致死事件。一名呂姓貴婦2018年3、4月間因失眠求助醫美診所，之後接受醫師推薦的「舒眠療程」，3年內被注射高達485次「牛奶針」。

結果，呂婦藥物成癮、精神恍惚暈眩，求償1198萬元新台幣（近318萬港元），但在訴訟期間身亡。呂母承受訴訟，最終台灣高等法院判涉事醫師賠償200萬元新台幣（約53萬港元）。

一代流行天王米高積遜（Michael Jackson）離世16年。（VCG）

至於米高·積遜，公開資料顯示，2009年6月25日，正為復演出唱會《This Is It》做準備的米高·積遜因在相隔過短時間內注射丙泊酚、苯二氮平類而藥物中毒導致心臟驟停，並因搶救無效與世長辭。

洛杉磯法醫裁定這是一宗刑事殺人案件，私人醫生康拉德·默里2011年11月7日因過失致死罪被判處4年徒刑，服刑2年後因獄中行為良好，於2013年10月28日獲釋。