台灣首艘自製潛艦「海鯤號」駛出高雄港　進行首次海上測試

台灣首艘自主建造潛艦原型艦「海鯤號」周二（17日）再度於高雄港浮航，中央社引述知情人士報道指，海鯤艦駛出港外進行第一次海上測試（SAT），象徵台灣自造潛艦邁向下一階段的里程碑。



據報道，上午8時許，海鯤艦緩緩離開台船碼頭，以自主動力進行浮航。現場可見，海鯤艦甲板上有超過10名技術人員與接艦官兵，另有數名人員在帆罩上，且帆罩內的光電桅杆豎起，舷號711清晰可見，一旁並有小船伴隨航行。

知情人士證實，海鯤艦已經完成泊港測試（HAT），當日駛出高雄港後進行正式的海上測試（SAT），為其首次海測，預料將以浮航方式進行動力系統等各項系統測試，以及航行儀器檢測。

海鯤艦駛出高雄港。（聯合報）

報道指，海軍將在海鯤艦進行海上測試的海域安排M109突擊艇、光六飛彈快艇、成功級飛彈巡防艦等海上兵力進行戒護，空中也有在空兵力進行戒護，確保海測過程一切順利。

據此前報道，海鯤艦2023年9月28日在台灣高雄下水，能配備美製Mk-48重型魚雷，讓台灣有能力直接威脅解放軍海軍。

美國新聞網站《財經內幕》（Business Insider）報道指出，海鯤艦一項真正引人注目的功能，是可配備能打斷船隻攔腰的重型魚雷，這令的台灣潛艦可直接對解放軍構成新挑戰。

海鯤號代表台灣水下戰力的升級。（台灣總統府）

退役美國海軍潛艦指揮官、智庫新美國安全中心（CNAS）兼任高階研究員的許卡特（Tom Shugart）表示，對台灣而言，納入Mk-48型魚雷是一大升級，其能在近乎無預警的情況下出擊，且這種魚雷的設計就是用來將船艦攔腰打成兩半。

目前，台灣擁有兩艘1980年代荷蘭製潛艦，以及兩艘年代更久遠的美國潛艦，均為1940年代就服役，並於1970年代初移交台灣。相較它們，海鯤艦進步顯著，是台灣水下戰力的升級。