台灣氣象專家稱下周將有新颱風生成　路徑預測曝光

今年首個颱風「蝴蝶」已經將為熱帶性低氣壓且遠離北港，但台灣中央氣象署則提醒，6月底左右將進入颱風活躍期，南部海面有利於熱帶系統發展。



台灣氣象專家、台灣整合防災工程顧問賈新興則分享歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）及AI模式預測，他指出6月23日至29日期間，南海及太平洋高壓南側的氣候環境有利於颱風形成，若該低壓系統持續增強，可能再成為影響南海的颱風，目前需持續觀察發展動態。



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中央大學大氣系兼任副教授吳德榮則根據歐洲模式模擬分析，未來10天內，西北太平洋在關島北方海面的熱帶擾動發展機率高，「其中「『輕颱』機率高達50%」，但其路徑預測將朝日本南方前進後再向東北遠離。

廣東海面至台灣一帶的熱帶擾動，發展機率則較低，成為「輕颱」則僅在10%以下。吳德榮指出，未來10天內輕颱侵擾台灣的機率極低，但仍應持續觀察模式調整。

而台灣氣象粉絲專頁「天氣風險公司」則認為短期內不會有颱風生成，「短時間內來看，南邊的熱帶洋面比較平靜，颱風發展的機會較低，整個季風低壓槽重新建立可能要等到6月底、7月初左右」，屆時在台灣東南方、東方海域以及日本南方海域一帶可能就容易有颱風生成，但目前預報的變動性很大，還言之過早。

台灣中央氣象署：南部海面有利於熱帶系統發展

台灣中央氣象署則提醒，6月底左右將進入颱風活躍期，南部海面有利於熱帶系統發展。「天氣風險」指出，近期雖然在台灣附近的熱帶擾動發展潛勢較低，不過在關島北方海面仍有微弱的熱帶雲簇逐漸發展，預估週末到下週前半可能有熱帶擾動發展出來，從目前預報趨勢來看大致在遠洋活動、不會接近台灣，持續追蹤觀察即可。