颱風蝴蝶｜登陸廣東湛江雷州　多村莊受影響　沿海商戶閉門暫避

今年第1號颱風「蝴蝶」已於6月14日12時30分前後在廣東湛江雷州市紀家鎮沿海再次登陸，隨後向東北方向深入內陸移動，雖然強度逐漸減弱，但仍為當地部份地區帶來持續降雨。6月14日下午，「蝴蝶」登陸路徑上的多個村莊，對沿線居民生活及設施造成影響。



據內媒《封面新聞》報道，6月14日下午，湛江市雷州市紀家鎮多處道路出現路燈倒伏情況，部份路段有樹木被強風吹倒，影響車輛通行。當地消防及村幹部隨即到場協助清理，道路陸續恢復暢通。

6月16日中午，在距離紀家鎮約10公里外的遂溪縣江洪鎮江洪港，通往港口的道路路口已設置臨時警戒線，限制行人及車輛靠近海邊。沿海商戶大多已關門暫避，消防及救援車輛亦在現場備勤。

在距離紀家鎮約10公里外的遂溪縣江洪鎮江洪港，通往港口的道路路口已設置臨時警戒線，限制行人及車輛靠近海邊。（封面新聞）

江洪鎮政府工作人員介紹，該鎮共785艘漁船已在颱風前全部回港避風，同時向各村（社區）下發370部對講機，並儲備了3台10kW應急發電機以應對突發情況。該名工作人員指，「蝴蝶」登陸時間早於當日下午3時的漲潮期，一定程度上減弱了海浪對堤岸的衝擊。

當日下午，雷州消防隊亦在紀家鎮協助清理倒伏樹木。進入紀家鎮的路上，不時可見倒伏樹木與路燈，沙口村村民表示，颱風登陸兩小時後，風雨愈發猛烈，「尤其是海邊，浪翻得更高了」。在羅靈村與沙口村內，部份路段出現積水，深度約及腳踝。

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羅靈村村幹部透露，該村海邊有不少蝦塘，養殖對蝦為主，「2025年颱風摩羯登陸時，部份靠海蝦塘曾遭海水倒灌」。此次「蝴蝶」登陸後，目前尚未發現蝦塘有明顯受損。

此外，湛江市藍天救援隊表示，該隊已前往雷州市北和鎮中央村，協助清理被颱風吹倒的樹木。

據南方電網消息，隨著「蝴蝶」在廣東湛江登陸，粵西及珠三角地區風雨增強，對供電線路及設備造成一定影響。截至6月14日16時，南方電網廣東電網公司防風防汛Ⅱ級應急響應仍在持續，受颱風影響停電的12.3萬戶用戶中，近七成已恢復供電，搶修工作仍在緊張進行中。