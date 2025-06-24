中美俄輪番大閲兵，武力之外的較量

繼俄羅斯5月9日勝利日大閲兵以及美國6月14日大閲兵後，中國也將在今年9月舉行盛大閲兵。6月24日中國官方宣佈將於9月3日就抗日戰爭勝利80周年舉行隆重紀念活動，包括大閲兵。這是2015年以來中國第二次舉行抗戰勝利大閲兵。

儘管俄羅斯勝利日閲兵幾乎年年舉行，中國抗戰勝利大閲兵十年一次，這些是例行安排，但並沒有公共閲兵傳統的美國在今年舉辦閲兵式，加入通過軍事展示威力的行列，使得2025年中美俄同年大閲兵，其意義絕對非同尋常。

美國為什麼突然加入閲兵的行列？特朗普為了彰顯總統的軍事特權，為了感受軍事榮耀，這是表面原因。深層次的原因是美國相對實力空前衰落，國家的危機感空前強烈，亟待通過閲兵彰顯榮耀。特朗普對權力的渴望和美國對於絕對霸權的追求如出一轍。中美俄輪番通過閲兵秀肌肉，是這個時代各方勢力較量空前激烈的象徵。

2025年6月14日，美國華盛頓，圖為特朗普在一個巨大的玻璃罩子內出席美國陸軍建軍250周年閲兵儀式。（Reuters）

威武大比拼

從閲兵安排看，俄羅斯5月9日勝利日閲兵每年都舉行，規模大體相當。今年有1.5萬名官兵、300餘件軍事裝備列隊通過紅場，T-14「阿瑪塔」坦克、S-500防空系統等新一代武器悉數亮相。參閲部隊中特別設置了「特別軍事行動英雄方陣」，成為俄羅斯國家意志與戰略意圖的複雜符號。

特朗普今年6月14日進行的陸軍建軍250周年大閲兵，由於經費有限，參加閲兵的士兵約6,600名士兵，由於軍種限制，只有150輛左右的坦克和戰車、50架直升機、戰機參加。特朗普站在台上面無表情，而台下的美軍士兵則顯得沉默寡言，整體氣氛毫無大國閲兵該有的威風凜凜的氣勢。就連特朗普自己對閲兵式感也不滿，訓斥國防部長「士兵們像在過大節」。

中國十年一次的抗戰勝利大閲兵，從籌備部署到參與規模都是盛大空前的。此次9月3日閲兵，從現在6月份開始就開始確認參會外賓的日程了。2015年的抗戰勝利大閲兵從當年1月就開始準備，受閲部隊的集訓時間是三個月。

2015年，抗日戰爭勝利70周年，習近平乘坐軍車檢閲部隊。（新華社）

此次閲兵的規模以及安排不會低於2015年。屆時中國國家主席習近平將檢閲部隊，一系列重磅國產現役主戰裝備將亮相，無人智能、水下作戰、網電攻防、高超聲速等新型作戰力量都會參加檢閲。

和俄羅斯閲兵年年舉行新意不足，特朗普第一次閲兵經驗不足不同，中國十年一次的抗戰勝利大閲兵無疑是重磅的。美俄的主力軍事裝備在戰場，在動武上極為謹慎的中國透過軍演彰顯肌肉的願望最為強烈。看懂中國的閲兵，就能看懂中國軍事的威力到底幾何。

閲兵背後的外交較量

由於烏克蘭戰爭，俄羅斯的閲兵已經邀請不到曾經共同抗擊納粹的歐美客人，中國、中亞等國家領導人是參加俄羅斯閲兵的主要貴賓。

中國自2015年舉行抗戰勝利大閲兵，也開始邀請不少友好國家的軍隊前來參加。此次2025年大閲兵，自然也有邀請他國軍隊的安排。中國將抗戰勝利大閲兵逐步以10年一次的形式固定下來，這是中國作為二戰東方主戰場的責任擔當。中國從2015年開始重視抗戰勝利大閲兵，是希望以此來凝聚國內共識，凝聚國際共識。那些當年共同抗日的國家能否團結起來，能否向中國靠攏，在這一紀念大閲兵上都會有體現。

中國國家主席習近平2025年5月出席俄羅斯衛國戰爭勝利80周年閲兵儀式，與普京一起坐在看台上。（Host agency RIA Novosti/Handout via REUTERS）

2015年中國抗戰勝利大閲兵，在美國的抵制下，美國等主要西方大國領導人都未參加。當時歐洲和美國官員一再強調「他們擔心中國炫耀軍事實力可能會給該地區業已緊張的局勢傳達錯誤信號」。此次2025年中國勝利日大閲兵，特朗普政府不出意外會繼續對中國大閲兵出言不遜。

美國閲兵沒有邀請很多外國人出席傳統，中俄不會抵制美國閲兵，但是美國卻試圖通過外交手段抵制中俄的閲兵。

國內政治穩定性的較量

抗擊納粹的戰爭是凝聚俄羅斯民族的一場勝利，在5月9日閲兵日，不同觀點不同聲音的俄羅斯人都能找到共鳴。中國的抗戰勝利紀念日閲兵，也是最大程度團結中國各界人士的一場盛宴。

圖為2025年6月14日，洛杉磯的No Kings反特朗普集會上，示威者與警員對峙。（Reuters）

但是美國的閲兵，卻引發大規模的抗議活動，閲兵同期，數百萬示威者在全美1500多個城市參加「無王抗議」抗議活動，這是自特朗普第二屆政府上任以來規模最大的協同抗議活動。閲兵對美國來說是國家分裂鬥爭的演武場。特朗普想要彰顯的軍權和榮耀，最後在示威遊行抗議的陰影下顯得非常刺眼。

單就內部穩定性而言，中國和俄羅斯的穩定性，遠高於特朗普政府。一邊是分裂的鬥爭的美國，一個邊是強調團結一致抵禦外辱的中國和俄羅斯。三國同年閲兵的背後是當今國際社會的真實寫照——中俄的危機在外部威逼，美國的真正挑戰實際上在國內。