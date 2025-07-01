瘋傳台北天空奇景！巨型飛碟雲如｢迷你颱風｣　官方解釋成因│多圖

台北市天空昨日（30日）傍晚出現奇特天象，天空出現一片巨型雲朵，不少民眾看到紛紛拍下照片，更有錄製縮時影片民眾表示，超像迷你颱風，更直呼是「飛碟雲」、「幽浮雲」。



台北市天文館也都分享這樣奇景，天氣FB專頁則解釋是情景為「莢狀雲」，在高空西南風強盛就有機會看見。

台北30日天空出現一片巨型飛碟雲，相關照片在網上瘋傳。（Facebook@台北天文通）

點圖放大瀏覽：

+ 8

台北市昨天下午天空突然出現一朵巨大的雲，因為形狀相當特殊，就連台北天文館FB專頁說：

經過我們判斷這個是一朵雲，並不是幽浮也不是外星人。反正今天也不是7月5號嘛（開玩笑）。

貼文一出也有不少網友拍下這一幕分享，包含在各地拍到情景，甚至有人笑稱：

「孫悟空在上面」

「就是宇宙飛船」



引起大量討論。

也有外國網友拍下15分鐘縮時影片，直呼感覺有點像超迷你颱風，而氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」也下方留言表示，此類現象叫「莢狀雲」，是因為台灣在太平洋高氣壓邊緣，大氣穩定又吹很強東南風，氣流順著東南風撞上雪山山脈之後，會上下擺動，其中上升的部分，就會形成「莢狀雲」了。

台灣的中央氣象署也曾解釋，當高空西南風強盛時，就有機會出現這種外型特別的雲，「莢狀雲」中央厚、週邊薄，呈現凸透鏡的形狀，有時會一層層地疊在一起，由於外型像豆莢，故名為「莢狀雲」，但形狀有時像飛碟、有人也叫他「飛碟雲」。

【延伸閱讀】歐洲夜空驚見「藍色螺旋傳送門」多國目睹奇景 英國氣象局揭真相（點圖放大瀏覽）：

+ 9

延伸閱讀：

博客來2025上半年新書榜揭曉 張忠謀自傳奪冠、黃仁勳相關書籍也入榜

客家幣挨轟年齡歧視 網友：不能抽獎的不是雜質吧？ 客委會回應了

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】