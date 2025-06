基督顯聖？教堂上空驚現「耶穌雲朵」！菲律賓民眾瘋傳「神蹟」

菲律賓那牙市14日舉行國家青年日慶祝活動時驚現奇特天象。



當地信徒在佩尼亞弗朗西亞聖母聖殿附近的露天場地參加彌撒時,天空中突然出現一片形似耶穌基督的雲朵,引起現場民眾的熱烈討論,被拍攝下來並在網上瘋傳。

菲律賓佩尼亞弗朗西亞聖母聖殿上空突然出現形似耶穌基督的雲朵,引起熱烈討論。(X@nypost)

據《紐約郵報》(New York Post)25日報導,事發時,當地信徒正在佩尼亞弗朗西亞聖母聖殿(Basilica Minore of Our Lady of Peñafrancia)的露天場地唱讚美詩,突然有人發現天空中出現了這個特殊的雲朵形狀。這一罕見景象立即吸引了在場所有人的目光,不少信徒認為這是一次神聖的顯現。

據報導,佩尼亞弗朗西亞聖母聖殿是菲律賓重要的宗教中心之一,這次的「天象」更增添了這個地方的神聖色彩。這一奇特的自然現象在社交媒體上迅速傳播,引發了大量關注和討論。

雖然對於虔誠的信徒來說,這次的雲朵顯現似乎有特殊的宗教意義,不過,專家表示,雲朵會因為風向、濕度等自然因素形成各種形狀,雖然罕見但屬自然現象。

