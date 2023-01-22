土耳其天空驚現「鮑魚漩渦」　詭異漂浮1小時惹恐慌：外星人嗎？

外星人真的存在嗎？面對地球以外的智慧生命，人類亦稱之為「外星人」，為了了解外星人文明，人類不斷探索和研究，其中不明飛行物體更是難以用科學解釋的現象。



土耳其日前發生離奇事件，天空突然出現神秘漩渦，看起來就像電影中外星人入侵的場景，讓當地民眾十分恐慌。

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根據外媒《每日郵報》報道，這事件於19日發生在土耳其布爾薩市，現場畫面於網路上瘋傳，神秘漩渦異相持續長達1小時之久，事發當時恰好是傍晚時刻，加上夕陽的照射，橘紅色漩渦顯得更加可怕。此外，被嚇壞的當地民眾紛紛錄下畫面，巨大的漩渦讓他們非常疑惑。

報導中還提到，針對此異相，當地氣象局說明，這是「莢狀雲」（lenticular cloud）自然現象，只要溫度低於露點、空氣中水分凝結，潮濕空氣於山脈間穩定流動，即可能產生莢狀雲。而網友們也討論起來，「是外星人嗎」、「要不要召喚復仇者聯盟」、「好壯觀」。

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