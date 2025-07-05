颱風丹娜絲凌晨生成　台灣發布海上警報：不排除登陸台灣

台灣中央氣象署今日（5日）凌晨3時45分發布颱風生成訊息，原位於東沙島海面的熱帶性低氣壓，於凌晨2時發展為今年第4號輕度颱風丹娜絲（DANAS），預測未來有朝偏北再轉向北北東往台灣移動的趨勢。



台灣中央氣象署也於今日上午8時30分發布海上颱風警報，警戒範圍包括東沙島海面、巴士海峽及台灣海峽南部航行及作業船隻應嚴加戒備。



本港天文台則稱，按照現時預測，丹娜絲已增強為熱帶風暴，今日（5日）餘下時間至明早，會在南海東北部緩慢移動，於本港東南400公里左右掠過，預料丹娜絲隨後會加速向東北方向移動，大致移向台灣西部沿岸至台灣海峽一帶。

天文台指出，丹娜絲環流較為細小，除非其顯著增強，並採取較為接近珠江口的路徑，否則本港普遍地區不會吹強風，改發更高熱帶氣旋警告信號的機會甚低。

台灣中央氣象署今日（5日）凌晨3時45分發布颱風生成訊息，原位於東沙島海面的熱帶性低氣壓，於凌晨2時發展為今年第4號輕度颱風丹娜絲（DANAS）。（「觀氣象看天氣」臉書）

丹娜絲路徑預測。（中央氣象署）

預計明後兩天最接近台灣

台灣氣象署預測，丹娜絲，來有偏北轉向北北東、朝台灣接近的趨勢，預計明日（6日）、後天（7日）最接近台灣，將帶來明顯風雨，目前以通過台灣海峽北上機率較高，也不排除有進入台灣陸地的可能性，不確定性仍大。

根據台灣氣象署資料，丹娜絲颱風今天清晨2時中心位置位於北緯19.9度、東經117.6度，正以每小時7公里的速度向北北西移動，中心氣壓為998百帕，近中心最大風速每秒18公尺（約每小時65公里），瞬間最大陣風達每秒25公尺（約每小時90公里）。七級風暴風半徑為80公里，其中西南側與東南側風雨較強，達100公里。