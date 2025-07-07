颱風丹娜絲襲台近50萬戶停電　明或登陸浙江、福建沿海

颱風丹娜絲7月6日晚上11時40分在嘉義布袋沿岸登陸，後減弱為輕度颱風（香港稱熱帶風暴），已於今（7日）早6時左右於桃園、新竹交界附近出海。

大陸中央氣象台預計丹娜絲將繼續北上，或登陸浙江、福建沿海。



台灣中央氣象署表示，丹娜絲從嘉義縣布袋沿岸登陸，這是自1986年以來，首度有中度颱風直接進入台灣中部。受風雨影響，中南部傳出多宗災情，包括停電、樹倒、淹水等。

丹娜絲登陸嘉義布袋，當地災情慘重，位處海景第一排的布袋岑海里長翁億穎，用手機記錄這次風災慘況。（聯合新聞網）

台南市區有電線桿傾倒砸中私家車。（聯合新聞網）

丹娜絲襲台期間，多處電力設備受損。據台電統計，截至今日上午8時，全台曾停電戶數49萬5770戶，其中10萬7351戶已修復，38萬8419戶尚未恢復電力。

丹娜絲襲台期間，多處電力設備受損。台電人員搶修中。（聯合新聞網）

丹娜絲襲台期間，多處電力設備受損。台電人員搶修中。（聯合新聞網）

中央氣象署預報員林定宜表示，丹娜絲登陸後瞬速減弱，包括受中央山脈等地形破壞、海水水溫不利發展，今晨5時從中度颱風變為輕度颱風，預計下午台灣可望脫離暴風圈，因此下午有機會解除陸上警報。

颱風丹娜絲在嘉義布袋沿岸登陸後減弱為輕度颱風，於桃園、新竹交界附近出海。（台灣中央氣象署）

大陸中央氣象台今早6時發布颱風黃色預警，預計丹娜絲將以每小時15至20公里的速度向北偏東方向移動，強度逐漸減弱。7月8日早上起轉向西偏南方向移動，逐漸向浙江台州至福建福州一帶沿海靠近，並於8日下午到夜間在上述沿海登陸。