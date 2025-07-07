丹娜絲襲台｜深夜登陸嘉義布袋鎮 全台28人傷 13縣市今停工停課
撰文：蕭通
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颱風丹娜絲襲台，台灣氣象署今天（7月7日）凌晨表示，丹娜絲在6日晚間11時40分左右，已經在嘉義縣布袋登陸。這也是1986年以來，首度有颱風以中颱之姿登陸台灣中部。中央災害應變中心昨晚表示，全台共錄得143宗災情、造成28人受傷。截至昨晚8時止，包括雲林縣、南投縣等7縣市進行疏散撤離，累計共2,853人。
受到颱風丹娜絲影響，台南地區昨晚間開始出現明顯風雨，氣象署測得平均風速達13級風，七股區晚間10時許出現16級強陣風，不少招牌、路樹受損。不少網友在社群網站議論，直說很久沒有感受這麼強的風雨。
受風暴影響，高雄、澎湖和台中等13個縣市今日停工停課，全台一度逾5萬多戶停電，集中在高雄和台南。
多間航空取消或異動
多間航空公司取消或押後今早航班，其中華航表示，CI-601／CI-602桃園往返香港航班取消；CI-922香港飛往桃園航班提前。此外，CI151 名古屋飛往桃園、CI107 東京成田飛往桃園等班機將延後。
台灣氣象署昨晚8時40分表示，當晚到今晨是丹娜絲影響台灣最明顯的時候，預計深夜將通過澎湖，逐漸沿著西部海岸線北上。
氣象署預期，從昨晚到今日上午，台灣西半部及澎湖有大雨或豪雨，尤其山區會有大豪雨，隨著丹娜絲北上雨勢會逐漸趨緩，北部雨勢上午較為明顯，直到晚上才會趨緩。
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