丹娜絲襲台｜飛高雄航機遇強風 搖晃彈跳緊急拉高重飛
撰文：蕭通
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颱風丹娜絲襲向台灣，台灣氣象署周日（7月6日）晚上表示，丹娜絲過去數小時再增強，不排除當晚深夜到周一（7日）清晨會在雲嘉南一帶登陸，一旦登陸將是繼1986年颱風韋恩後，首個登陸台灣中部地區的颱風。受丹娜絲逼近影響，有台灣網友分享短片顯示，長榮航空一班周日降落高雄機場時遇強風搖晃，在機輪著地時不穩彈跳，機師需緊急把航機拉高重飛，重新進行降落。
台灣虎航班機放棄降落
網民發布的短片顯示，長榮航空周日中午由東京成田起飛、編號EVA107的班機，下午降落高雄國際機場時遇上強風，機身左右搖晃。至航機着陸時疑似不穩，機輪著地出現，機師緊急讓航機重新爬升，之後重新順利降落。
另一班台灣虎航、編號 IT285 / TTW285的航班，原定從大阪飛往高雄機場，但同樣遇上強風，結果直接放棄降落，改為降落於桃園機場。
此外，台灣TVBS報道，華航CI155從日本名古屋下午飛往台灣的班機，在丹娜絲颱風影響下，機身劇烈搖晃，乘客清楚聽到物品碰撞聲響。廣播也表示遇到氣流不穩定，停止上廁所。據乘客表示，雖然氣流稍微比較不穩且搖晃，但因為機型較大，加上駕駛員技術相當熟練，降落過程依然安全且平穩。
針對惡劣天氣下的飛行安全，報道引述機師教官解釋，一個成功的降落必須符合穩定進場要求，確保飛機在可控情況及安全範圍內着陸。他強調，如果遇到困難，民航不會勉強降落，天氣惡劣時選擇重飛或轉降都是不錯的安全選擇。
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