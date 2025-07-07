颱風丹娜絲｜嘉義120年來首有颱風登陸　致2死334傷　50萬戶停電

颱風丹娜絲於7月6日晚間11時40分在台灣嘉義登陸，成為120年來首個登陸嘉義的颱風，狂風暴雨造成路邊樹木傾倒、鐵皮被吹掀等嚴重災情。根據台灣中央災害應變中心統計，截至今(7)日上午8時止，此次颱風已造成2死、334傷、災情2270宗。



全台灣停電戶數495770戶，目前還有388419戶待修復。停水戶數68367戶，待修復16968戶。



據台灣中央災害應變中心通報，此次災情中，2宗死亡案皆發生在台南市，其中60歲陳姓病患因家中停電，其呼吸器停止運轉，到院前已無生命徵象；69歲陳姓男子遭倒塌的路樹砸中，無生命徵象送醫；受傷人數方面，也以台南市165人最多。

颱風丹娜絲目前位置。（台灣中央災害應變中心）

另外，嘉義縣34歲女駕駛於國道3號自撞死亡，以及宜蘭縣南澳鄉海岸大橋出海口附近海域61歲男子捕魚遭海浪捲走失蹤，這兩宗案件暫未列入颱風災情。

截至今(7)日上午8時止， 已有10縣市進行疏散撤離，其中包含宜蘭縣、花蓮縣、新竹縣、雲林縣、南投縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣及台東縣，累計撤離人數共計3483人。

台灣中央災害應變中心今日上午舉行第7次工作會報，氣象署指颱風丹娜絲已減弱為輕度颱風，暴風圈亦縮小，颱風中心已於今日上午6時左右於桃園、新竹交界附近出海，向東北轉北移動，台南至屏東、台東及澎湖已脫離其暴風圈，但對嘉義以北、宜蘭、花蓮仍構成威脅，預計此颱風強度有持續減弱且暴風圈亦有縮小的趨勢。