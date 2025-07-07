颱風丹娜絲｜嘉義120年來首有颱風登陸　致2死334傷　50萬戶停電

撰文：鄭寧
出版：更新：

颱風丹娜絲於7月6日晚間11時40分在台灣嘉義登陸，成為120年來首個登陸嘉義的颱風，狂風暴雨造成路邊樹木傾倒、鐵皮被吹掀等嚴重災情。根據台灣中央災害應變中心統計，截至今(7)日上午8時止，此次颱風已造成2死、334傷、災情2270宗。

全台灣停電戶數495770戶，目前還有388419戶待修復。停水戶數68367戶，待修復16968戶。

據台灣中央災害應變中心通報，此次災情中，2宗死亡案皆發生在台南市，其中60歲陳姓病患因家中停電，其呼吸器停止運轉，到院前已無生命徵象；69歲陳姓男子遭倒塌的路樹砸中，無生命徵象送醫；受傷人數方面，也以台南市165人最多。

颱風丹娜絲目前位置。（台灣中央災害應變中心）

另外，嘉義縣34歲女駕駛於國道3號自撞死亡，以及宜蘭縣南澳鄉海岸大橋出海口附近海域61歲男子捕魚遭海浪捲走失蹤，這兩宗案件暫未列入颱風災情。

截至今(7)日上午8時止， 已有10縣市進行疏散撤離，其中包含宜蘭縣、花蓮縣、新竹縣、雲林縣、南投縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣及台東縣，累計撤離人數共計3483人。

台灣中央災害應變中心今日上午舉行第7次工作會報，氣象署指颱風丹娜絲已減弱為輕度颱風，暴風圈亦縮小，颱風中心已於今日上午6時左右於桃園、新竹交界附近出海，向東北轉北移動，台南至屏東、台東及澎湖已脫離其暴風圈，但對嘉義以北、宜蘭、花蓮仍構成威脅，預計此颱風強度有持續減弱且暴風圈亦有縮小的趨勢。

丹娜絲或增至強颱風級　中央氣象台：可能登陸或擦過台灣西部沿海颱風丹娜絲路徑百年罕見不排除登陸台灣　不經中央山脈威力更強大颱風丹娜絲迫近台灣　氣象署：全台19縣市豪大雨特報
颱風
台灣