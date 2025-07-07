台家暴男當街斬死妻子及姨仔畫面瘋傳　FB囂張喊：你老婆被我殺了

台灣新北市土城區今日（7日）上午發生震驚全台的重大命案，一名身為家暴慣犯的46歲男子當街持刀斬死42歲妻子及33歲姨仔，行兇前還故意開車撞倒她們。



男子行兇後竟囂張在FB發限時動態坦承殺人，還告知妹夫「你老婆已經被我殺了」。謝男其後在彰化落網。



民眾拍下行兇過程。（影片截圖）

民眾拍下行兇過程。（影片截圖）

46歲謝男。（謝男FB）

案發現場。（影片截圖）

案發現場。（台灣警方）

台媒報道，根據警方調查，46歲謝男已經家暴妻子很多次，目前沒有職業，6日晚上他又打妻子，女方當下報警及聲請緊急保護令，謝男因此被迫離開住處。

謝男7日上午11點左右在家附近埋伏，看到妻子與姨仔一同騎電單車外出時，謝男高速駕車撞倒2人，持長刀朝她們猛刺，又用鐵鋁棒襲擊兩人，打到兩人沒有生命跡象，血流滿地。目擊民眾見狀立即報警，但2女傷勢過重，送醫後仍宣告不治。

男子行兇後囂張在FB發限時動態（點圖放大）：

謝男在落網前，曾在FB發了一連串寫著誇張話語的限時動態：「OOXX剛剛在路上都被我殺了」、「媽祖保佑我們只到今天了」。

限時動態顯示，當醫院通知謝男「妻子在路上遇害，已無生命跡象」並請他前往醫院時，謝男竟冷血回應：「我不會去，因為是我做的。」

謝男還稱自己「好心通知」妹夫趕快去醫院，或找人證實「你老婆已經被我殺了」，妹夫還以為他在開玩笑。