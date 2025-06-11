拒到柬埔寨當豬仔　台19歲少男遭9人凌虐至死　逼不斷搓洗生殖器

台灣新北市淡水區2023年8月間虐死命案！



19歲陳姓男子疑因積欠7萬元（台幣，下同，約18300港元）債務，慘被債主等多人圍毆、虐打，送醫不治。檢警事後追查，陳男因拒絕赴柬埔寨當「豬仔」，藉此抵債，反遭陳男等9人以手搓洗生殖器、地拖擦拭等方式凌虐，手段兇殘。

台灣高等法院今（11日）二審改判陳男等人11年至17年不等有期徒刑。

陳姓被告等9人涉嫌凌虐致死，二審判刑11年至17年有期徒刑。（TVBS新聞網授權使用）

柬埔寨西港的其中一個詐騙園區。（資料圖片）

柬埔寨西港的其中一個詐騙園區。（資料圖片）

本案源於2023年8月24日深夜，欠債的陳男在新北市蘆洲區的洗車場被債主圍堵，陳男被強押上車並帶到淡水區，其間陳姓債主詢問被害人是否要到柬埔寨當「豬仔」抵債，但陳男拒絕，反遭綑綁禁錮，在全身赤裸之下，遭受棍棒、擊破器等武器毆打，噴辣椒水進嘴巴。

不僅如此，陳姓債主還持地拖擦拭全身赤裸的被害人，還要求被害人以手不斷地搓洗生殖器，一行人在旁邊錄影，藉此取樂，讓被害人處在身心極度恐懼之下，最後傷重死亡。

法院一審判處陳男等人11年4月至16年8月不等有期徒刑。高等法院認為，陳男雖然符合自首要件，但他在二審時翻供，否認凌虐致死罪嫌，事發後也未與被害人家屬和解，足認他沒有悔改之意，因此加重改判17年有期徒刑。

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