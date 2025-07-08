泰籍變性人長相神似女星　台搗破淫窟揭日接20客　同場男客極錯愕

台中警方日前破獲一賣淫集團，當場查到7人賣淫，其中一名神似女星林韋君的泰籍女子竟是男兒身，才剛剛在泰國完成變性手術就來台灣賣淫，警方搜查當下，男客才知道其身分，十分錯愕，而「泰國林韋君」的全身照也曝光，身材嬌小且火辣，每天接客數更是直衝20人。



警方執行搜索行動時，查驗護照才發現這名女子竟是男兒身，他已在泰國完成變性手術，這次是以觀光名義於6月中旬入境來台從事性交易，一次新台幣1500元（約港幣412元），女子只實得800元（約港幣220元），剩下全被集團抽成；此外也利用「15分鐘速戰速決」的戰術，一天接客數可以到20位，接客7天竟未有男客發現其「男性」身分。

變性的泰籍女子身材纖細嬌小、長相神似女星林韋君。（ETtoday授權使用）

同場被捕的男性嫖客，對嫖上變性人大感錯愕。（ETtoday截圖）

這次查緝行動將3名應召集團幹部、7名泰籍女子與男性顧客共15人緝捕到案，從事性交易女子與男客除依《社會秩序維護法》由警方裁處，涉案泰籍女子均依法辦理強制驅逐出境，全案將依妨害風化罪移送偵辦。

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