疑北京擾斷台灣海纜　美參議員推法案援台要求海巡反制

台灣周邊海域海底電纜近年頻傳遭斷，美國參議員7月9日提出《台灣海底電纜韌性倡議法案》（Taiwan Undersea Cable Resilience Initiative Act），要求美國國務院主導，與美國國防部、國土安全部及海岸防衛隊合作，強化台灣關鍵通訊基礎設施安全，防範中國大陸「灰色地帶」威脅，並與台灣海巡進行聯合監控與情報合作。



台媒《中央社》報道指出，台灣99%網絡頻寬依賴海底電纜，堪稱「數字生命線」。此次提出法案者為共和黨籍參議員匡希恆（John Curtis）與民主黨籍參議員羅森（Jacky Rosen），兩人跨黨派推動此案，意圖提升台灣在面對北京非傳統攻擊行為下的韌性。

喀麥隆籍「SHUNXIN39」（順興39）貨輪1月3日拖斷台灣附近海域的海底電纜，台灣海巡署派船艦前往應處。（台灣海巡署提供）

報道介紹，該法案明定，美國國務卿應與國防部長、國土安全部長協調，為台灣開發並部署先進的海底電纜監測系統，能即時偵測中斷或破壞行為，並在適當情況下，提供台灣全球情報網絡的早期警示。

此外，美國海軍部長與海岸防衛隊指揮官也將被要求與台灣海巡及區域盟國合作，強化對台灣周邊海域的感知，重點監控海底電纜路線附近的可疑船隻與活動。海岸防衛隊也應協助進行聯合巡邏，特別是在台海及其周邊水域，以監控潛在威脅，防止破壞事件發生。

法案授權對破壞涉台國安的海底電纜者實施制裁，包括凍結其在美資產、禁止入境等，並要求行政部門定期向國會提交威脅情況與應對措施的報告。

報道指出，匡希恆在聲明中表示，「中國大陸加大孤立台灣的手段力道，包括破壞其至關重要的海底電纜，我們不能袖手旁觀，強調這項跨黨派法案發出明確訊息，即美國與台灣和我們的盟友同一陣線，捍衛共同的基礎設施、主權及自由。

羅森亦指出，北京持續針對台灣海底電纜基礎設施的行動不只威脅台灣國安，也危及全球連結及通訊，強調法案將強化美台在保護海底電纜方面的合作，並制裁針對這一關鍵基礎設施的敵手。美國國會法案需經參眾兩院通過相同版本，並由總統簽署後，方能完成立法程序。