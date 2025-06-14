大陸籍船長破壞台灣海底電纜被判3年　國台辦：停止政治操弄

一艘具有陸資背景、懸掛多哥（Togo）國旗的權宜船「宏泰58號」今年（2025年）2月涉嫌在台灣海域拖斷海底電纜，中國大陸籍船長被判刑三年，成為台灣首宗因破壞海底電纜而被刑事定罪的案件。



國台辦表示，海纜損壞是「常見的海上事故」，要求民進黨當局停止藉意外事故進行政治操弄。



今年2月25日凌晨，「宏泰58號」貨輪在台灣南部海域違規下錨並滯留多日。台灣海巡署發現後將其驅離，僅16分鐘後，連接台灣本島與澎湖外島的通信電纜「台澎3號」即通報斷裂，台灣本島與澎湖之間電話與網路一度中斷，並造成中華電信損失1900萬元（新台幣）損失。

一艘具有陸資背景、懸掛多哥（Togo）國旗的權宜船「宏泰58號」今年（2025年）2月涉嫌在台灣海域拖斷海底電纜。（翻攝台媒）

由於事發海域當時並無其他船隻出沒，海巡單位隨即將「宏泰58號」與船上人員依現行犯扣留，並移送檢調單位調查。

檢方在起訴書中指控，王姓船長當時明知處於禁錨區仍刻意下錨，並指示船隻以「Z字型」方式在海纜上方移動，有勾斷海纜的「主觀犯意」。其餘七名船員因僅聽從命令、涉案證據不足未被起訴，收容後均被遣返回大陸。

王姓船長在審理期間承認下錨指示屬實，但否認蓄意破壞海纜。他稱，船隻軌跡呈「Z字型」是因流錨造成，且他未注意海圖上已標示海底光纜，屬疏忽失職，但非蓄意行為。

台南地方法院6月12日對此案作出判決，認定王姓船長違反《電信管理法》。法官指出，王姓船長作為航行負責人，應熟悉海域狀況，卻放任船隻在未妥善定錨下任意徘徊，導致電纜斷裂，嚴重干擾台灣民生通訊及公共資訊，因而判其三年有期徒刑，全案目前仍可上訴。

據了解，「宏泰58號」雖登記於多哥共和國，其船東公司則註冊於馬紹爾群島，但船上包括王姓船長在內的八名船員皆為中國大陸籍。（翻攝台媒）

據了解，「宏泰58號」雖登記於多哥共和國，其船東公司則註冊於馬紹爾群島，但船上包括王姓船長在內的八名船員皆為中國大陸籍。外界質疑，這很可能與北京的「灰色地帶作戰」有關。海委會主委管碧玲則表示，該艘船被記錄在海委會的黑名單裡面，被視為是中度威脅。

針對台南地院判刑，國台辦發言人朱鳳蓮回應稱，海纜損壞是常見的海上事故，「民進黨當局刻意對此進行炒作，早有政治圖謀，目的是攻擊抹黑大陸，煽動兩岸對立對抗」。

國務院台辦發言人朱鳳蓮。（資料圖片）

朱鳳蓮強調，「我們對民進黨當局操弄司法打壓大陸籍船長表示堅決反對，要求民進黨當局停止藉意外事故進行政治操弄，保障當事人各項合法權益」。