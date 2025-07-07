山東艦離港｜駐港解放軍：感謝政府連日護衛　對港人愛國感自豪

【山東艦／延安艦／湛江艦／運城艦】山東艦航母編隊今日（7日）結束一連五日訪港行程，中國人民解放軍駐香港部隊發新聞稿表示，海軍山東艦編隊對港府連日來的精心保障、安全護衛表示感謝和欽佩，並讚嘆「東方明珠」的璀璨和繁華，對廣大香港市民朋友的熱情好客和「拳拳愛國之心」，倍感暖心和自豪。



山東艦航母編隊今日（7日）結束一連五日訪港行程，今早10時，有逾百人在海怡半島「送船」。（梁鵬威攝）

山東艦航母編隊今日（7日）結束一連五日訪港行程，今早10時，有逾百人在海怡半島「送船」。（梁鵬威攝）

中國人民解放軍駐香港部隊表示，海軍山東艦編隊對港府連日來的精心保障、安全護衛表示感謝和欽佩。在港期間，編隊官兵讚嘆「東方明珠」的璀璨和繁華，對廣大香港市民朋友的熱情好客、周到禮遇和「拳拳愛國之心」，倍感暖心和自豪。

部隊表示，期待在「中華民族偉大復興」的時代征程中，與港府、香港市民攜手前行、見證榮光，並祝願「祖國母親繁榮昌盛，祝福香港明天會更好」。

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