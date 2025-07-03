山東艦今起訪港　解放軍官方首次進行海軍航母直播

中國人民解放軍海軍山東艦航母編隊，由航空母艦山東艦，導彈驅逐艦延安艦、湛江艦，導彈護衛艦運城艦組成，今起訪港5天（7月3日至7日）。



今日，山東艦停靠香港，解放軍新聞傳播中心官方帳號在社交平台首次進行航母直播。



直播觀看地址：中國軍號 中國海軍航母首次直播

今次山東艦訪港共有一萬張門票供市民預約，包括2,000張參觀山東艦航母門票、8,000張參觀湛江艦及運城艦門票。目前所有門票皆已預約完畢，不過公眾仍可透過海軍官方直播，從甲板、航拍等多角度觀看山東艦訪港盛況。

中國海軍官兵在山東艦甲板排出「國家安好」四個大字。

中國海軍官兵在山東艦甲板排出「國家安好」四個大字。

山東艦是第一艘國產航母，在2019年12月17日正式交付海軍，舷號「17」，象徵中國從「改裝引進」到「自主創新」的戰略轉型，以及中國海軍進入雙航母時代和國產航母時代。

山東艦是中國第一艘自主設計的國產航空母艦，屬於4至6萬噸級的中型航母，2013年11月開始建造，歷時6年，2019年底正式入列服役。山東艦長315米、寬75米，排水量6萬噸，標誌着中國成為世界上少數能自主設計建造航空母艦的國家之一。

今個月與遼寧艦航母編隊，首次同時出巡西太平洋，並穿越「第二島鏈」，即從日本伊豆諸島經小笠原群島、馬里亞納群島至關島。