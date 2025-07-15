傳賴清德藉出訪過境美國　消息：美或因習特會在即取消賴過境行程

綜合台媒報道，賴清德預計30天內出訪南美洲邦交國巴拉圭，外傳將再次過境美國，引發中美台三方外交關係新一輪關注。巴拉圭總統貝尼亞（Santiago Pena）7月14日在亞松森舉行台巴建交68周年慶祝活動時宣布，賴清德將在30天內訪問巴拉圭。



台媒《菱傳媒》7月15日報道，稱這將是賴清德繼2023年以蔡英文特使身份參加貝尼亞就職典禮後，第二度訪問巴拉圭。當時他亦曾過境美國。本次出訪是否再次過境美國，台灣外交部尚未正式公布，正在巴拉圭訪問的外交部長林佳龍也未證實相關行程。

同日，有媒體引述消息人士報道，進一步披露賴清德計劃8月經紐約與德州達拉斯過境美國，前往巴拉圭及中美洲兩個邦交國危地馬拉與百利士。但分析人士指出，若中美關係出現積極進展，美方可能基於不願影響美國總統特朗普與中國國家主席習近平的會晤籌備，臨時取消賴清德的過境安排。

2024年12月，賴清德抵達美國夏威夷過境停留兩晚。（Facebook@賴清德）

報道提到，賴清德若成行，將是他繼去年11月過境夏威夷與關島之後，再次赴美。此次過境可能意義更為重大，不僅因時機落在中美關係敏感階段，也正值特朗普政府對多國施壓關稅政策之際。

報道指出，最可能的習特會時機為10月底至11月的韓國APEC峰會，甚至可能延伸至北京舉行。中方目前專注於與特朗普談判減稅協議，因此對台灣動態反應較為克制。一名消息人士表示，除非賴清德此行非常具挑釁性，例如在紐約與美國國務卿魯比奧會面，否則中國不太會主動尋找發難理由。

前美國國安會亞洲事務官員穆恩（Jeff Moon）則認為，「關鍵在於賴清德此行的言行」，若賴清德遵循過境訪問的標準慣例，不舉行政治會晤、也不發表政治言論，那麼中美關係可能不會受到衝擊。

此外，巴拉圭總統貝尼亞於活動上再次強調對台友好立場。他表示，「巴拉圭準備全力以赴並藉由宏亮的聲音，捍衛68年的邦交，而這份邦誼是以民主原則與價值為基礎。」他指出，台灣在投資巴拉圭方面一直「非常慷慨」，並說道「我們不會忽視中國，但我們承認台灣人民的自決」，巴拉圭希望與台灣發展「更高層次的合作關係」。

有觀察人士分析，賴清德此行亦可能與台灣內部政治氣候有關。當前民進黨內正面臨罷免壓力，此行不僅有助於穩定支持基層，也可對外展現賴清德獲美方歡迎的訊號，藉此牽制國民黨聲勢，並向特朗普政府釋出善意，降低台灣成為貿易報復對象的風險。

針對相關媒體報道，台灣總統府發言人郭雅慧7月15日表示，沒有相關說明，一如過去，如果有確定安排會適時向外界公布報告。