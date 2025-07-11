智庫建議美軍全數撤出台灣以免挑釁北京　華府學者：可能性極低

在美國年度國防戰略即將發布前夕，華盛頓智庫「國防重點」（Defense Priorities）於近日發布報告，建議美國撤離駐台的約500名軍事訓練人員，以避免被視為對北京的挑釁。此提議引發熱議，但多位專家認為，鑑於防衛台灣在美國國防政策中的高度優先性，撤軍可能性極低。



這份題為「調整全球軍事部署以符合美國利益」的報告由國防部長海格塞斯（Pete Hegseth）前顧問卡德威（Dan Caldwell）與軍事分析主任卡瓦納（Jennifer Kavanagh）共同撰寫。報告指出，美國在台部署的500名軍事教官違反了美方不在台灣駐軍的承諾，且美國對外提供的軍事訓練計畫成效不佳。報告建議，若需進行訓練，可在美國本土執行。

對此，華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）國防安全高級顧問、前陸戰隊上校坎西恩（Mark Cancian）表示，美國政府「非常不可能」減少駐台美軍數量。他強調，國防部長赫格塞斯已將防衛台灣免受中國突襲列為首要任務，並在今年5月參加新加坡「香格里拉對話」時，重申西太平洋駐軍及保衛台灣的必要性。坎西恩認為，雖然報告中關於從歐洲及中東撤軍的建議可能引起政府興趣，但西太平洋部分則難獲採納。

美台軍方互動頻繁，圖為被譽為「地表最強」的M1A2T坦克，美國政府已向台灣出售108輛。（美國陸軍網站）

坎西恩曾參與越戰及1990至1991年波斯灣戰爭的「沙漠風暴行動」，其觀點具權威性。他指出，防衛台灣在五角大廈的戰略規劃中位居前列，駐台美軍的角色至關重要。

印太安全研究所高階研究主任馬明漢（Michael Mazza）則表示，兩岸緊張局勢的根源在於北京對台灣的持續施壓，而非美國的支持。他回顧，自2016年蔡英文當選台灣領導人以來，中國不斷加大對台壓力，試圖否定台灣的民主選擇，並堅持「台灣是中國一部分」的說法。馬明漢認為，撤離美軍教官不僅無法緩解緊張局勢，反而可能削弱台海穩定，因為這些教官正協助台灣提升自我防衛能力、學習與盟友協同作戰，並向中國展現美國的決心。

此外，美國退役海軍少將蒙哥馬利（Mark Montgomery）今年5月在聯邦眾議院聽證會上透露，駐台美軍聯合訓練團規模約為500人，並建議擴增至1000人以增強台灣部隊實戰能力。他同時呼籲台灣在2028年前將國防預算提升至GDP的5%，以強化反介入能力。