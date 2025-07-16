台灣漢光演習模擬美軍運輸艦進花蓮　東部港口成戰時補給要地

台灣「漢光41號」演習持續進行中，台媒披露，台灣軍方今（16）日清晨出動海軍旭海號船塢登陸艦（LSD-193），在空、海軍護航下駛入花蓮港，並模擬美軍大型運輸艦於航空母艦戰鬥群掩護下駛入台灣防空識別區，執行軍需及相關物資的裝卸任務。由於演練內容敏感，軍方全程低調處理。



台媒《自由時報》7月16日報道指出，此次演練是去年「漢光40號」演習未完成項目的延續。原規劃為模擬美軍艦艇在解放軍對台展開攻擊後，透過東部海域開闢補給走廊，運送軍用與重要物資支援台灣。但因去年演習因颱風提前結束，相關科目延至今年進行。

報道介紹，7月16日上午6時許，旭海艦駛入花蓮港後即展開模擬物資卸載作業，港外由兩艘沱江級巡邏艦警戒，台灣陸軍花東防衛指揮部出動防空連與機步營負責港區與周邊空域防護。整體過程歷時約6小時，完成油料整補後，旭海艦於中午12時許駛離港口。

2022年7月28日，屏東，台灣進行年度「漢光演習」，武器擊在水面，濺起水柱。（Annabelle Chih/Getty Images）

《自由時報》引述台灣軍方官員說法表示，台防部規劃中，美軍支援台灣的方式並不侷限於軍艦，也可能動用民用船舶。未來兩岸一旦爆發戰事，美軍能安全提供支援的地點以花蓮港為最具潛力，因此此次演練具有戰略意義。

同時，報道並回顧美台斷交前，兩軍頻密往來歷史。如介紹1963年9月1日花蓮港開放為國際港時，美國太平洋艦隊曾派軍艦前來參與慶祝活動，並在港內懸掛美國國旗，吸引大批民眾觀禮。當時，正值美台簽訂《中美共同防禦條約》期間，美軍駐紮於全台多地，並經常派艦艇於雙十節巡迴各大港口展現軍事合作。

據了解，此次參與演練的旭海艦前身為美國海軍彭薩科拉號（USS Pensacola, LSD-38），曾參與波斯灣戰爭、銀色覺醒行動與科索沃戰爭，並獲頒美軍功績單位嘉獎與兩枚海軍功勳單位獎章，現隸屬台灣海軍一五一艦隊。