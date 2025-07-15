漢光演習真能守住金門？台將領戲稱：兩岸開戰就躲山裡

台灣年度最大規模的「漢光演習」正在進行，其中金門地區的實彈操演引起外界高度關注。不過英國媒體《每日電訊報》（The Telegraph）報道指出，當地居民對軍演成效感到懷疑，甚至有將領私下戲稱，若兩岸真的發生戰爭，部隊將「撤到山裡」，以降低衝突與損害。



《每日電訊報》記者曼德爾森（Allegra Mendelson）前往金門現場採訪，指出今年漢光演習動員規模創歷史新高，超過2.2萬名後備軍人參與，進行為期10天的各式操演，包括夜間捷運戰、島嶼防衛與無預警應變模擬。

報道指出，金門地理位置靠近中國大陸，長期被視為「前線」，但當地居民與軍方多認為此一定位已不合時宜。金門立委陳玉珍表示，過去軍事技術不夠先進，解放軍只能轟炸金門島，但現在他們可以發射導彈越洋攻擊，甚至可以打到美國。

根據官方資料，金門現有約3000名駐軍，全數參與本次演習，金門防衛指揮部指揮官更表示，今年演習是歷來規模最大的一次，所有島嶼都同步實彈射擊。

不過，報道也反映金門島上不少民眾對演習抱持保留態度，並引述金門縣政府官員王頌瑋說法，「我曾經跟一位將軍開玩笑，他說如果真的打起來，部隊會直接撤到山裡，這樣才能避免戰事升級，也能把金門的破壞降到最低。」

過去金門曾駐紮約10萬名士兵，現僅剩3000人，與中國大陸超過200萬的軍力形成鮮明對比。陳玉珍表示，駐軍減少「某種程度上也是為了讓這座島嶼不那麼具攻擊價值」，藉此降低成為目標的風險。

軍事設施的轉型亦印證金門「前線」地位的淡化。報道指出，金門島上許多過去的軍事基地已改為博物館，砲台成為觀光道具，老舊戰車鏽蝕於戶外，無人維護。

漢光演習中的台軍女兵。（網絡圖片）

然而，金門更大的戰略劣勢，在於一旦爆發衝突，島上幾乎無法獲得援軍。陳玉珍指出，台灣軍方的態度是，金門若遭攻擊，「當地居民將必須自行奮戰」。一名曾任高階指揮官的金門退役軍人也直言，「如果真的與北京發生衝突，對台北來說，派兵增援金門不會是優先事項」。

王頌瑋認為，賴清德擴大漢光演習的目的之一，是「向美國表忠誠」。「賴清德很可能是在向特朗普示好，他是一個會基於忠誠行動的人，而特朗普要的是別人低聲下氣，賴清德現在就是在做這件事。」

儘管台北普遍擔憂戰爭風險，但金門民眾多半不相信北京會主動攻擊。報道引述一位居民的說法，「金門和廈門本來就是一家人」。許多金廈兩地民眾仍有親屬關係，文化也極為相近。

報道指出，北京正以「金門模式」推進對台戰略，透過海警頻繁巡邏、民間船隻進入台灣海域，試圖透過「灰色地帶戰術」削弱台北的實際管轄力。