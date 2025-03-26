台灣「漢光演習」假想「2027年大陸攻台」　國台辦：不堪一擊

國務院台灣事務辦公室今天上午舉行例行新聞發布會，國台辦發言人陳斌華主持本次新聞發布會。陳斌華針對台灣將舉行的「漢光演習」回答記者提問表示，民進黨當局如何裝腔作勢都是不堪一擊的「花架子」，「以武謀獨」是死路一條。



有記者提問稱，今年台軍方漢光演習以「2027年大陸攻打台灣」為假想，首次推出「小漢光」，也就是所謂「立即備戰操演」，應對解放軍由演轉戰。對此有何回應？

國台辦發言人陳斌華。（國台辦發布）

陳斌華表示，不管民進黨當局如何裝腔作勢、吹哨壯膽，都是換湯不換藥的「假把式」、不堪一擊的「花架子」。人民解放軍有堅定的意志、強大的能力捍衛國家主權和領土完整，任何「以武謀獨」、「倚外謀獨」的圖謀都是死路一條。

據悉，台灣規模最大的年度軍演「漢光演習」的實兵演練階段，將於7月9日到18日舉行。本次漢光演習，台軍將首度以「2027年大陸攻打台灣」的可能性進行設想。而這一時間點也是許多西方官員預想的「大陸攻台」時間表。