台官方否認美國擬課32%關稅傳言　經濟學人：台半導體｢恐受重傷｣

關於美國總統特朗普對全球祭出高額產業關稅政策及其對台灣的潛在衝擊，近日在台灣政壇引發關注與討論。台媒《中央社》7月21日報道指出，外界傳出美方將對台灣祭出32%關稅，台灣經濟部長郭智輝表示不知訊息來源，但強調「有把握台灣稅率優於日韓」。



根據《經濟學人》（The Economist）7月17日的專文指出，特朗普雖對各國提出「對等關稅」主張，但目前推動最積極的實為「產業別關稅」，特別鎖定鋁、鋼、汽車、銅、半導體與藥品等產業。其中，台灣與新加坡都被點名在半導體與藥品領域可能遭受重創。

特朗普政府目前已針對鋁課徵50%、鋼與汽車各25%的關稅，並將自8月1日起對銅加徵50%關稅。報道指出，對電子產品與半導體的調查已接近完成，後續亦可能開徵高額關稅。此外，藥品關稅將由低率起跳，1年內可能升至200%。關鍵礦物與木材也可能納入下一波關稅清單。

4月2日，特朗普宣布「解放日」關稅。（Reuters）

《經濟學人》分析，特朗普引用1962年《貿易擴張法》第232條，以「國家安全威脅」為由實施進口限制，而「威脅」的定義極為寬鬆，目前已有9項產業調查正在進行中。報道認為，產業供應鏈高度集中與先進的國家將成為首波受害者，台灣在半導體領域正是首當其衝。

對於外界盛傳台灣已收到美方32%關稅通知書，只待台灣罷免案後公布，民進黨立委邱志偉7月21日在立法院經濟委員會質詢時表示，這些為假訊息，「否則為何台行政院副院長鄭麗君還要赴美進行第4次談判，謠言不攻自破」，並要求經濟部嚴正駁斥。台灣經濟部長郭智輝回應稱，「我認同委員這樣的說法」，也不知訊息從何而來。

台灣行政院人士則指出，台美雙方持續就對等關稅等經貿議題磋商溝通，若有談判結果會再適時說明。

立法院經濟委員會當日邀請經濟部、農業部等部會報告「丹娜絲颱風及0708豪雨災損及回復情形」，會中包括民進黨立委賴瑞隆、邱志偉，國民黨立委鄭正鈐、陳超明、楊瓊瓔等人關注台美關稅談判進度及對美承諾事項。

針對特朗普將向所有對美國徵收進口關稅的國家開徵對等關稅，賴清德2月14日召開國安會議應處，會後並接受媒體提問。（台灣總統府）

對於是否能比日韓取得更低稅率，國民黨立委陳超明質詢指出，台灣與日韓同樣為對美出超國，台灣能否因台積電赴美投資取得更多談判空間？郭智輝回應，台積電對美投資高達1650億美元，「這是日韓所沒有的，也是台灣很大的談判底氣」，因此有把握稅率會優於日韓。

他強調，目前談判仍在進行中，談判小組已做好充分準備，「大家都非常努力」，希望能爭取比競爭國更優惠的條件。至於談判是否能在8月1日前完成，郭智輝表示，美方曾表示若未談成亦可延期，目前情況仍存在不確定性。

《經濟學人》指出，雖然特朗普過往常以威脅手段推動政策，最後未必落實，但本次的產業關稅行動不容小覷。由於產業型關稅缺乏明確針對國家，難以透過雙邊談判完全解決，但部分國家如英國已與美方就汽車關稅議題達成協議，從27.5%降至10%，並設有配額制度。新加坡副總理顏金勇則將藥品關稅列為對美談判首要任務；日本則因汽車稅問題與美方談判破裂。

儘管部分觀察人士認為特朗普對藥品關稅的時間表模糊，未必落實，但《經濟學人》認為這樣的期待可能過於樂觀。