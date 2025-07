各種籌碼擺上桌？彭博：特朗普鋪路「中美科技大交易」

特朗普政府最近放鬆對華晶片出口管制,引發外界對中美之間可能達成「科技大交易」的猜測。



《彭博社》7月17日報道分析,雖然特朗普第一任期曾引領對華強硬風潮,但他本質上是一個「交易型」總統,更注重實際利益。隨著中美在外交和經貿領域的互動加快,特朗普可能尋求透過有條件放寬技術管制,來換取中國在稀土供應、市場准入和打擊芬太尼等方面的合作,兩國可能正朝著達成一系列協議的方向緩慢推進。

分析人士認為,目前談判桌上擺出了大量籌碼,有望促成中美科技「大交易」,一旦特朗普覺得某個政策可以當做籌碼,換取中國在稀土或其他問題上的讓步,他就會這麼做。

美國總統特朗普7月9日表示,新關稅稅率是「基於常識的公式」,根據貿易赤字、多年來其他國家對待美國的方式及實際數字。(Reuters)

報道稱,就在幾年前,拜登政府將出口管制視作一種「新戰略資產」,旨在幫助美國在先進技術領域對中國保持「盡可能大的領先優勢」。但現在,特朗普正在顛覆這一做法。本周,NVIDIA等科技公司獲准恢復向中國出口部分晶片產品。

這種戰略轉向激怒了華盛頓的對華鷹派,同時引發一個關鍵問題:隨著特朗普為今年晚些時候與中方領導人會晤鋪路,美國將在多大程度上撤回此前以「國家安全」名義,對中美經貿往來施加的一系列限制措施?

「對H20晶片的出口管制顯然出現放鬆,可能預示著未來的趨勢。」曾在奧巴馬政府任職、現為美國互聯資本(Interconnected Capital)創始人的科技投資人許凱文(Kevin Xu)表示,「目前桌面上已經擺出了大量籌碼,有望促成中美科技大交易(tech grand bargain),涉及半導體製造設備、稀土、電池技術、AI晶片,甚至是相互市場准入。」

儘管美國距離全面撤銷針對中國的出口管制、投資限制與制裁等措施仍相去甚遠,但特朗普近期的動作,已經為重新定義世界最大兩個經濟體之間的關係打開了大門。

就在幾個月前,特朗普才透過145%的關稅將兩國關係推向「脫鉤」邊緣。其後在日內瓦和倫敦的談判中,雙方達成暫緩加徵關稅的協議,美國同意降低關稅、放寬出口管制,以換取中國出口用於智能手機、電動車和高科技武器製造的稀土磁體。

報道指出,儘管特朗普的第一任期改變了華盛頓對華戰略討論的主旋律,過分強調所謂「中國威脅」,但他本人始終是一個交易導向的總統,並不會拘泥於傳統國家安全議題。特朗普曾淡化對TikTok隱私問題的擔憂,並在競選活動中歡迎中國汽車製造商在美國建廠。

美國稀土資源缺乏,工業生產嚴重依賴從中國進口的稀土。圖為美國唯一的稀土礦,位於美國加州的芒廷帕斯稀土礦。(Getty)

「他並不執著於對所有領域都實施控制。」歐亞集團高級分析師邱多明(Dominic Chiu)表示,「如果他認為某個政策可以作為籌碼,換取中國在稀土或其他問題上的讓步,他就會這麼做。」

近期中美外長在馬來西亞舉行了友好會晤,中美財長也可能「未來幾周內」進行會面,美媒認為,放鬆晶片禁令為雙方一系列外交互動積累了更多的善意。

對於特朗普政府來說,其目標很可能與第一任期類似:爭取中國大規模購買美國產品,以緩解長期的貿易逆差問題。特朗普也可能要求中國在遏制芬太尼方面採取更多措施,他16日還稱讚雙方已邁出「重大一步」。

特朗普政府還在尋求解決TikTok在美業務的前景問題,並希望中方保證不會將稀土出口管制「武器化」。

2025年7月16日,美國華盛頓,總統特朗普在白宮東廳簽署《阻截芬太尼法案》(HALT Fetanyl Act)時露出微笑。(Reuters)

報道稱,另一方面,中國也有自己的願望清單,其中包括:全面取消關稅(包括與芬太尼相關的20%關稅和拜登延續的特朗普時期舊關稅)、放寬投資限制,關鍵是要求美國在出口管制方面進一步做出讓步。

前美國駐香港總領事、美國亞洲集團管理合夥人唐偉康(Kurt Tong)表示,拜登政府採取了「小院高牆」的技術限制戰略,並且「不容談判」;而特朗普則有不同的重點,他希望展示自己的交易策略能為美國人帶來成果。

「他關注的是貿易、赤字、在美國的投資,以及與中國搞好關係。」唐偉康說。

「在華盛頓,歡迎中資這種說法基本是禁忌。」美國智庫蘭德公司中國研究中心副主任傑拉德.迪皮波(Gerard DiPippo)說,「但如果真有哪位總統會這麼做,那肯定是特朗普。」

《彭博社》16日的一篇報道同樣注意到,為力爭中美兩國之間實現元首會晤和達成貿易協定,特朗普已經「軟化對華語調」(Softens Tone on China),緩和了針對中國的對抗語氣(has dialed down his confrontational tone with China)。

報道稱,自特朗普重新上台執政近半年以來,他已不再絮絮叨叨所謂「美國對華巨額貿易逆差及其造成的失業問題」,這種身段姿態上的放低與他仍動用高關稅來威脅其他交易夥伴形成了鮮明對比。目前,特朗普並不關注所謂的「貿易失衡」,而是專注於同中方達成類似在其第一任期內達成的採購協定,並趕緊慶祝所取得的「贏學」成果。要知道,在出口蓬勃發展的背景下,中國今年上半年實現了創紀錄的貿易順差。

美國總統特朗普6月4日撰文指,他很喜歡中國國家主席習近平,一直都喜歡,將來也永遠喜歡,但他非常強硬,很難跟他達成協議。(X@TrumpTruthOnX)

不過,知情人士也稱,特朗普反覆無常的執政策略以及他背離曾承諾過的強硬政策,令其政府內部決策者以及外部顧問感到擔憂。本周的一系列事態發展則進一步加劇了外界的擔憂——美國此前對華劃定的所謂「紅線」,如今已淪為可談判的籌碼。

7月11日,中共中央政治局委員、外交部長王毅在吉隆坡會見美國國務卿魯比奧。雙方就中美關係以及共同關心的問題交換了意見。

王毅全面闡述了中方對發展中美關係的原則立場,強調雙方應將兩國元首重要共識轉化為具體政策和行動。希望美方以客觀、理性、務實態度看待中國,以和平共處、合作共贏為目標制定對華政策,以平等、尊重、互惠方式同中方打交道,共同找到一條新時期中美正確相處之道。

雙方一致認為會晤是積極、務實、建設性的,同意加強外交管道及各領域各層級溝通對話,發揮外交部門在推動兩國關係中的作用,在管控分歧的同時,探索擴大合作領域。

本文獲《觀察者網》授權刊載。