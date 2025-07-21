台灣本周六將舉行大罷免投票　柯文哲再被延壓2個月

台灣將於7月26日舉行「大罷免」投票，罷免對象涵蓋24名國民黨立法委員及民眾黨籍新竹市長高虹安。民眾黨前主席妻子陳佩琪則公開表示要請律師替柯申請公民投票權，讓她能在7月26日一起與柯文折投下反罷免票。



但台北地方法院7月21日下午裁定柯文哲自8月2日延長羈押禁見2個月。民眾黨則批評，羈押已淪檢察官押人取供工具，不但違反無罪推定原則，更蔑視柯的基本人權，民眾黨稱「本黨對於國家機器濫權至此，表達最嚴正之抗議」



據台灣眼前雖沒有大選，7月26日卻有一場攸關立法院政治生態變化的大罷免投票。（翻攝中時電子報)

民眾黨前主席柯文哲（左）再度遭北院裁定羈押。（聯合報）

台北地院審理京華城案，合議庭21日針對在押被告4人，裁定柯文哲、應曉薇自8月2日延長羈押禁見2月；李文宗2000萬元（新台幣，下同）交保、限制住居在新竹市北區，但若未能8月1日中午12時前具保，仍自2025年8月2日起延長羈押2月，並禁止接見通信；沈慶京則降保至1.8億元，其中1億元必須由自己名義提出，且限制住居、出境；此外李、沈兩人皆須配戴電子腳鐐。

台灣民眾黨批評，本案迄今已從多達8位檢方所傳證人證詞得知京華城容積獎勵的取得完全合法合規，卻在沒有證據能證明相關被告有罪的狀況下，不斷延押柯文哲，顯然羈押已淪檢察官押人取供、構陷入罪的工具，不但違反無罪推定原則，更是蔑視柯文哲的基本人權。