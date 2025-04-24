柯文哲案「電腦不雅照」曝光　竟是這「殿堂級港產片女星全裸照」

台北地方法院日前審理民眾黨前主席柯文哲涉及京華城容積與政治獻金案，因柯文哲在庭上指控檢方以不雅影片威脅他認罪，引發檢辯雙方激烈交鋒。



對此，台灣資深媒體人黃揚明爆料，所謂的不雅照其實是舒淇早年拍攝的三點全露寫真集。

資深媒體人黃揚明爆料，柯文哲所藏的「不雅照」其實是舒淇早年拍攝的三點全露寫真集。（DVD封面）

黃揚明強調這些寫真集在當年非常流行，許多女星都曾拍攝。（ebay圖片）

真相惹起網民熱議：「這哪叫不雅照？優雅照吧！」（示意圖，中天新聞網授權使用）

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黃揚明23日在網絡節目《阿姐反抗軍》中爆料：

我在這邊直接公開，柯文哲硬碟裡的不雅照就是寫真集，有舒淇、徐若瑄的那種啦。

黃揚明更強調，這些寫真集在當年非常流行，真的沒什麼，許多女星都曾拍攝，包括宮澤理惠、楊思敏和鍾麗緹等。

台北地方法院日前審理民眾黨前主席柯文哲涉及京華城容積與政治獻金案。（中天新聞網授權使用）

黃揚明更強調，這些照片稱不上是不雅照，硬碟內容可能只是柯文哲早年電腦資料的備份，很多媒體都知道。黃揚明直言，先前台北市議員鍾小平曾預告柯文哲有不雅內容，但周刊並未進行相關報道，後來才發現是這些寫真集。他質疑檢察官可能見獵心喜：

甚至可能根本沒看過這些寫真集。

而黃揚明的說法，也引起PTT論壇網民的討論，許多網友認為：

「這種網路搜尋就有的東西，是男的都看過不是嗎」

「令人失望」

「連非常光碟的等級都不如……」

「抓到了，舒淇跟徐若瑄即刻羈押」

「這哪叫不雅照？優雅照吧」



傳柯文哲電腦還有徐若瑄當年的裸體寫真集照片。

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