涉柯文哲弊案　台北前副市長彭振聲開庭前聞妻輕生　哀號響徹法院

台北市前副市長彭振聲捲入柯文哲京華城容積率弊案，他在檢方偵訊時認罪，台北地方法院原定今日（1日）上午勘驗彭振聲的偵訊錄音，但在庭審開始前彭振聲接獲其妻子謝夏蕎墮樓輕生的噩耗，情緒崩潰，哭喊自己是被冤枉的，哀嚎聲傳遍整個法院。



台北市前副市長彭振聲離開法院。（聯合報）

台北市前副市長彭振聲和妻子謝夏蕎。（彭振聲FB）

台北市前副市長彭振聲離開法院。（中天新聞網）

台媒報道，警方證實，72歲的謝夏蕎1日早上被發現倒臥在高雄一棟大樓的中庭，救護人員抵達時已明顯死亡，四肢多處骨折，未送醫急救。初步調查未發現外力介入跡象，現場也未發現遺書。

報道指，彭振聲得知妻子不幸身亡的噩耗，情緒瞬間失控，在法院內哭喊，哀嚎聲傳遍整個法庭外，媒體在門口都能清晰聽見。

他激動地喊道：「我是被冤枉的，國家怎麼變成這樣？我不想活在這個世界上！我怎麼會生在這種國家？檢察官要我的命，檢察官的良心在哪裡？」

彭振聲還喊道：「我是無辜的，我不要再開庭了，我要見太太最後一面，我不想活了，我在世上有什麼意義？」

彭振聲當庭請假，法院裁准讓他先返回高雄處理家事。

報道指，在京華城弊案中，謝夏蕎曾被檢方以證人身份約談，但結束後未發表任何意見即離開。彭振聲則因涉案去年被羈押四個月，隨後在偵查期間選擇認罪，獲准以500萬元新台幣交保，成為首位獲釋被告，最終被檢方起訴並求刑三年。