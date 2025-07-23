韓前情報高層赴台尋求支持尹錫悅戒嚴？台府怒斥：惡意造謠

韓國《韓民族日報》7月23日發出獨家報道指出，韓國前軍事情報司令官文相浩於去年11月曾赴台灣出差，並「請求台灣支持緊急戒嚴」。對此，台灣總統府今日嚴正否認並表達強烈不滿，指該報道為「無中生有、惡意造謠」，並要求韓方媒體儘速更正。



根據《韓民族日報》披露，韓國特別檢察官小組正在擴大調查前總統尹錫悅任內疑似圖謀戒嚴相關事件，包括軍方情報高層與駐蒙古北韓大使館的聯繫行為。其中引述軍方內部人士消息稱，文相浩赴台行程「是為了請求台灣支持緊急戒嚴」。

對此，台媒《中時新聞網》報道，台府發言人郭雅慧嚴正澄清表示，台灣與各民主友邦之間安全部門的例行交流早已行之有年，並長期聚焦於區域安全議題，「與各國內部事務無涉」，所謂韓方人員「請求台灣支持緊急戒嚴」一事「是有明顯惡意動機的造謠」，台灣政府對此「高度遺憾，並要求儘速更正」。

郭雅慧強調，台灣作為區域中負責任的一員，不會涉入、評價其他國家內部事務。

郭雅慧表示，台灣民主不是從天而降，而是經歷全世界戒嚴最久的歷史，由「無數民主前輩用青春、血汗，甚至是生命」換來的成果，是一代又一代台灣人民共同努力的結果，才能從威權邁向民主，成為「亞洲民主燈塔」。

郭雅慧聲明，民主台灣絕對不會也不能走回頭路，對威權錯誤不會重蹈覆轍。該報道以不實訊息意圖誤導輿論，台灣政府對此表達強烈遺憾，並要求該媒體速為更正。