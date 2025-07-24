台灣擬捐助以色列屯墾區　首例恐違國際法？台官方：醫療人道救援

以巴戰爭持續，日前卻有媒體報道，指台灣承諾將在約旦河西岸的以色列屯墾區投入大筆捐款，支持當地建設醫療中心，但以色列的屯墾區及整體人員進駐，已被聯合國安理會及國際法院（ICJ）等國際機構認定非法，引發外界關注。



台媒報道稱，儘管外國政府捐款有時會透過慈善機構間接流入該區，但台灣很可能將成首個直接向以色列屯墾區提供資金捐贈的政府，此舉恐將違反國際法，並不利台灣爭取外界支持的主張。



台灣外交部回應稱，台灣與以色列是就醫療合作前景交換意見，希望能為世界上欠缺醫療資源的民眾，提供必要的關懷與人道協助，目前雙方仍在討論當中。



外交部：台以目前討論僅有關人道協助、醫療合作

台灣駐以色列代表李雅萍日前造訪位於以色列控制的約旦河西岸、管理48個屯墾區的便雅憫地區議會（Binyamin Regional Council），有媒體則報道台灣擬捐助以色列屯墾區。

對此台灣外交部說明，李雅萍此行為以色列執政聯盟的國會議員泰勒（Ohad Tal）5月訪台歸國後，邀請並安排李雅萍前往參訪，就台以醫療合作前景交換意見。他稱，台灣與以色列在2006年簽署雙邊衛生合作協定後，衛生醫療一直是重要的合作領域。

蕭光偉表示，目前禁止的應是在當地從事投資及貿易，而台灣目前討論到的議題，僅關於人道協助及衛生醫療合作，雙方目前也仍在討論中。另據了解，有關此項捐款的討論，台灣暫時仍未有定案。