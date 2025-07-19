特朗普：10名以色列人質「很快」將從加沙釋放

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）7月18日在白宮表示，將「很快」有另外10名以色列人質從加沙釋放。他還稱讚正推動加沙停火協議的中東特使威特科夫（Steve Witkoff）「非常出色」。自7月6日以來，以色列和哈馬斯（Hamas）談判代表一直在卡塔爾首都多哈（Doha）進行最新一輪停火談判，討論由美國支持的60天停火方案。



綜合外媒報道，特朗普在與共和黨參議員共進晚餐時說，「我們已救回大部分人質，很快還將有另外10名人質被釋放，我們希望能盡快完成。」

2025年7月18日，美國總統特朗普（Donald Trump）在白宮國宴廳，與共和黨參議員共進晚餐時發表演說。（Reuters）

根據停火協議，以色列要求在哈馬斯在60天內釋放被扣押在加沙的10名人質，以及18具屍體。作為交換，以色列將釋放一些被關在以監獄中的巴勒斯坦人。

近幾週來，特朗普持續表示停火與釋放人質協議即將達成，但實際上協議一直難以落實。據加沙衛生部門稱，以色列在加沙的行動已造成超過5.8萬名巴勒斯坦人死亡。