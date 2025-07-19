以色列空襲敘利亞　美駐土耳其大使：雙方同意停火

以色列連日空襲敘利亞南部，外界憂慮當地局勢可能升溫。美國駐土耳其大使兼敘利亞問題特使巴拉克（Tom Barrack）7月18日表示，以色列和敘利亞已經同意停火。



天空新聞報道，巴拉克在社交平台X發文，稱在土耳其及約旦等國家的支持下，以色列和敘利亞同意停火。他呼籲當地的德魯茲（Druze）、貝都因（Bedouin）及遜尼派（Sunni）人士放下武器，與其他少數部族聯手建立一個全新及團結敘利亞身份形象，並與鄰國和平共處及繁榮。

目前以色列駐華盛頓大使館及敘利亞駐加拿大領事館都未有回應報道。

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）稱以保護德魯茲宗教少數族群為由，連日空襲敘利亞南部城市蘇韋達（Sweida），首都大馬士革（Damascus）的國防部及總統官邸附近亦成為攻擊目標。

2025年7月16日，在以色列佔領的戈蘭高地和敘利亞之間的停火線，德魯茲派民眾分別在兩國邊境的兩則聚集。（Reuters）

敘利亞政府其後與德魯茲族達成停火協議，前者決定撤出蘇韋達。消息指敘利亞政府軍、地方武裝份子與貝都因部族的衝突已造成過百人喪生，數以萬計民眾流離失所。