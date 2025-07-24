南非單方面將台灣駐處更名　美國務院指失望批北京施壓他國搞孤立

南非政府近日單方面宣布，自2025年4月1日起，將台灣在南非的兩個駐處更名為「駐約翰尼斯堡台北商務辦事處」及「駐開普敦台北商務辦事處」，並要求駐處遷出行政首都普勒托利亞。7月23日，美國國務院對此表示失望，強調台灣是可靠的民主夥伴，呼籲各國擴大與台灣交流，並批評中國試圖孤立台灣、施壓其他國家斷交或降級關係。



台灣的外交部22日表示，南非未與台灣協商即於21日發布更名公告，改變駐處名稱並將其功能從具官方意味的「代表處」降為偏向經貿的「商務辦事處」。南非1997年與台灣斷交後，同意台灣在普勒托利亞設立聯絡代表處，維持數十年正常交流。2024年，南非首次要求台灣駐處遷出首都，隨後其外交部官網將駐處名稱改為「台北商務辦事處」，地址也從普勒托利亞變更為約翰尼斯堡。

美國國務院發言人透過電郵向中央社表示，台灣與全球的合作為各國帶來顯著利益，近年變化的是中國對台灣的軍事、經濟、資訊及外交壓力。北京試圖孤立台灣，限制他國與台灣互動的主權選擇，並施壓要求斷交或降級關係。發言人強調，美國將持續支持台灣，與國際夥伴共同維護兩岸和平穩定，反對任何片面改變現狀的行為。

南非並非首個對台灣駐處採取類似行動的非洲國家。2017年，尼日利亞要求台灣駐處遷出首都阿布賈，改名並縮減規模，同年6月派武警封鎖駐處，強制人員離開。台灣外交部當時強烈抗議，並要求尼日利亞將其台北商務辦事處遷出台北市。