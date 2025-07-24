「大罷免」的關鍵6人　小笠原欣幸：7月26日將影響台灣政治走向

台灣將於7月26日舉行「大罷免」投票，對象涵蓋24名國民黨立法委員及民眾黨籍新竹市長高虹安。基本上，這不只是賴清德上任至今，民進黨與國民黨的最大對決，也可以視作台灣民意在2026年大選前，對賴清德政府、國民黨與民眾黨等在野勢力的立場前瞻。



而針對整場「大罷免」博弈，日籍學者、台灣清華大學榮譽講座教授小笠原欣幸從7月起便在臉書（Facebook）持續分享觀察，包括對動員結構的解讀、對風向變化的分析，在台灣社會引發不少討論。《香港01》匯集統整如下，供讀者參考。



國民黨立委要努力捍衛自己的席次，圖為國民黨支持者反對罷免。（路透社）

賴清德施政滿意度

首先是已上任一年的賴清德施政滿意度。小笠原7日表示，根據「美麗島國政民調」，賴的施政滿意度在2024年大部分維持在50%以上，考慮到賴當選時獲得的選票僅有40%，如此滿意度已屬不錯。

而2025年初以來，賴的滿意度本來有所下滑，卻在3月大幅回升。小笠原指出，這可以解讀為賴政府在「亞亞」事件後，因為強化「國家安全」政策而獲支持；但4月開始，賴的滿意度就大幅下降，不滿意度則大幅上升，小笠原指出，這顯然是特朗普（Donald Trump）關稅的直接打擊，且未能從中恢復過來。來到5月，滿意度和不滿意勢均力敵，6月又重回不滿較高的態勢：賴政府滿意度為44.7%，不滿為46.8%。

相較之下，台灣民意基金會的民調則略有不同。據其調查，賴的滿意度從2024年6月到2025年6月一直維持在略低於50%的水準，11月的滿意度下降可能是受勞動部醜聞影響，不滿意度同樣受4月的特朗普關稅影響，大幅上升，接著在5月一度下降，隨後又在6月有所回升。

小笠原指出，在這兩項民調中，賴的滿意度趨勢有所不同，美麗島民調呈現下降趨勢，台灣民意基金會則是保持穩定。但兩者的共同點在於，6月的不滿意度都創下賴上台以來的最高紀錄，這反映民意對賴的支持與反對，正在走向兩極化。

2025年4月2日，美國華盛頓，圖為特朗普在白宮玫瑰園宣布「對等關稅」措施。（Reuters）

政黨支持率

小笠原也在7日分析了民進黨、國民黨、民眾黨的支持率走勢。

根據台灣民意基金會的三黨民調，民進黨自2024年1月以來，便一直以30-38%的支持率穩居第一，國民黨則以20-25%的支持率位居第二。民眾黨的支持度則從2024年1月大選後大幅下滑，但近期已止跌回升，維持在12-15%左右。以6月為例，民進黨的支持率為35.9%，國民黨為20.2%，民眾黨為15.0%。

小笠原指出，民進黨看似佔有優勢，其實並非如此。因為如果將國民黨和民眾黨合併而成的在野黨支持率，與執政的民進黨支持率進行比較，就會發現執政黨和在野黨的支持率其實勢均力敵。在這種情況下，執政黨和在野黨都可以宣稱「我們得到了民意支持」。因此在輿論較量中，雙方也幾乎沒有妥協動力，結果就是台灣立法院對峙不斷。

小笠原也特別分析民眾黨，表示在2024年1月的總統選舉中，時任民眾黨主席柯文哲以「超越藍綠」的號召贏得26%的選票，並在立委不分區取得22%的政黨票，成功吸引到對藍綠衝突感到厭倦的年輕選民支持。但新一屆台灣立法院會期開始後，民眾黨選擇了「藍白合」、也就是對抗執政黨的路線，導致其支持率明顯下滑。

在這之後，柯文哲因涉嫌貪污被羈押並被起訴，民眾黨稱其為「賴清德政府的司法迫害」，且持續抗議。這時民眾黨內留下的，就是高度忠誠且相信柯文哲的支持者（俗稱死忠柯粉），支持率也因此止跌。2025年2月，黃國昌出任新主席，帶領民眾黨繼續對抗執政黨至今。

小笠原指出，從各政黨支持者對賴的支持率來看，民眾黨的立場一目了然。例如6月的美麗島民調就顯示，民進黨支持者對賴的滿意度為86.5%，不滿意度為10.5%；國民黨支持者對賴總統的滿意度為11.2%，不滿意度為85.0%，與預期相符。值得注意的是，民眾黨支持者對賴總統的滿意度為6.7%，不滿意度則高達90.2%，其反感程度高於國民黨支持者。

小笠原總結，雖說民眾黨的支持基礎有所縮減，黨的立場卻得到了純化，戰鬥力也有所增強。自2024年以來，台灣網路就形成兩股鮮明的政治社群：一個是「青鳥」（支持民眾黨的年輕人），另一個是「小草」（支持民眾黨的年輕人），且彼此激烈爭論不止。

圖為2025年1月2日，民眾黨前主席柯文哲再出羈押庭。（聯合報圖片）

選民對「大罷免」的態度

小笠原接著探討台灣民眾對「大罷免」的態度。

首先，因為這次罷免的選區都是國民黨候選人在2024年選舉勝出的選區，所以照理來說，國民黨在該區的基本盤較強，罷免成功的機率原本不高。但整體來說，支持罷免的選民投票意願，往往被視作高於反對罷免的選民，這就導致投票結果難以預測。

此外對執政黨支持者來說，「罷免少於6位等於失敗」的危機感始終強烈，但對部分在野黨支持者來說，即便罷免通過，候選人只要在接下來的補選中保住席次即可。顯然，支持者和反對者對罷免投票存在熱情差異。

不過小笠原也指出，罷免民調雖然備受關注，但大多數調查是以全台灣為範圍進行，其中包括與罷免無關選區的選民意向，因此在解讀罷免趨勢時需謹慎對待，但這些數據仍有助了解社會氛圍。

「大罷免」的勝負因素

而繼前述脈絡，小笠原也分析了「大罷免」的勝負因素。

宏觀台灣民意格局，M型兩極化結構正在強化，對賴的支持度、不支持度勢均力敵，朝野支持率也呈現僵局，雙方都缺乏決定性因素。微觀個別選區，M型結構的哪一側將佔上風，仍有不確定性。

小笠原表示，國民黨當初提出「以罷制罷」策略，卻在倉促反制間造成連署書偽造案，是為重大失誤，導致針對民進黨立委的罷免案最後成案為0，這無疑對國民黨造成負面心理衝擊，也為罷免團體提供動力。此後，國民黨試圖通過動員各自立委的後援會，來提高支持者的投票積極性，打算逆轉情勢。

小笠原總結，由於民進黨支持者對罷免案的立場已趨明確，因此在最後階段，觀察重點將是國民黨支持者的投票意願能否顯著提升。

賴清德6月22日發表「團結國家十講」系列的第一講。（Facebook@賴清德）

勝負標準在關鍵6人

至於「大罷免」的勝負標準，小笠原表示，對民進黨來說，最好情況就是將罷免成功數提高到兩位數，即10席以上。若罷免成功，真正勝負就是隨後舉行的補選，而罷免成功達到兩位數，才有希望贏得6場補選，讓自己在台灣立法院過半。但，如果罷免成功達不到6席，就是非常嚴重的挫敗。

而對國民黨來說，最好的情況是零罷免。即使罷免真的發生，如果能將罷免人數控制在5人以下，也算是事實上的勝利。如果罷免人數達到6人或以上，國民黨就需要緊急檢討其策略。

7月26日與8月23日台灣將分兩階段舉行史無前例的「大罷免」投票。（路透社）

至於民眾黨，其已確定「反對惡意罷免」的立場，也就是支持國民黨保住席次。小笠原指出，民眾黨的8個立委均為不分區立委，不屬於罷免對象。因此，支持者的當事人意識稍微淡薄；但另一方面，如果國民黨席次減少，民進黨重新獲得過半數席次，民眾黨8席的價值就會降低。因此對民眾黨來說，支持國民黨符合自身利益。

小笠原補充，如果罷免成功的話，未來將由哪些人來競選補選，已經是各陣營內部的高敏感議題，民進黨、國民黨至今皆傾向回避討論，避免影響罷免投票。

倒數關頭的最後衝刺

如今距離罷免投票進入倒數，小笠原22日在臉書表示，這場罷免將對台灣政治走向產生重大影響，各陣營也都展開最後訴求。

上週末，國民黨大動作不斷。在台北、新北、桃園、台中等地舉辦反罷免大型集會，呼籲支持者投下「不同意」票。各地都聚集相當多的群眾，原本因連署爭議而士氣低落的國民黨，藉由6月下旬批判賴清德演講的契機，似乎重新找回氣勢。

國民黨支持者舉辦活動反對罷免。（路透社）

另一方面，罷免方也在社群媒體上發起個人訴求分享運動，也就是在「Threads」上建立「百工百業挺罷免」的討論串，讓民眾前來發表意見，掀起討論熱潮。而從結果來看，來自各行各業、不同家庭背景的民眾，紛紛以各自方式表達支持罷免，引發廣大迴響。

小笠原指出，觀察「Facebook」和「Threads」，就可以了解台灣的政治評論會在何時形成巨大風潮。上一次的大規模風潮，就是4月初特朗普宣布關稅政策後的24小時內。當時，幾乎國民黨所有政治人物都發聲批判特朗普關稅，批評親美的賴政府無所作為，最終形成了巨大的輿論聲浪。這可以視為導致賴支持率下降的原因。這次的「Threads」現象又會產生什麼樣的影響，值得觀察。

整體來說，關於罷免投票的走向，目前雙方均無決定性優勢，處於情勢不明的狀態。24日小笠原再表示，對發起罷免方來說，他們希望成功罷免10席以上，至少要達成6席，否則接下來的補選將對自身非常不利。如果發起罷免方最終未能改變台灣立法院的朝野席次結構，民進黨所主張的「抗中保台」路線將會面臨重挫。