2025下半年晦氣星來襲　這些生肖行衰運　屬虎壓力根源來自一關鍵

2025下半年晦氣星搗亂，台灣紫微斗數老師姚本軍特別點名三類生肖人，在工作上將面臨不同考驗及挑戰，要記得安住心念、步步為營，面對晦氣星。



姚本軍在臉書（Facebook）發文表示，紫微斗數中晦氣星象徵著外在的挫折，更蘊含著一種來自內心的誘惑與試煉。讓人陷入一種「內心不明卻又下滑的狀態」，彷彿知道不該這樣做，卻又忍不住走進錯誤的決定中。因此，當晦氣星影響到事業宮位時，它測試的，不只是專業能力，而是內心信念是否堅定，能否在誘惑與壓力中堅持初衷。

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生肖馬

2025下半年晦氣星對於生肖馬者，將會顯現出彷彿是自我信心的一場嚴峻考驗。受晦氣星進駐影響會讓馬者在工作上感到迷惘、動力下滑，即便眼前有機會，也可能因懷疑自己而錯失良機。有些人會在這期間內做出「違背直覺」的選擇，或是受他人蠱惑而做出不理性的判斷。尤其馬者本性豪邁直率，容易在晦氣作用下因一時的衝動、或想快速脫離困境而採取捷徑，這往往帶來的是後續更深的懊悔。真正的困難不來自於外部，這段時間馬者若能沉潛自省、放慢步調反而能看清真相，因為晦氣的另一層意義，就是要讓人經歷一段「真實的自我對話」之旅。

生肖鼠

2025下半年晦氣星對於生肖鼠者，對於事業而言是一場「走出去會遇見什麼」的挑戰。晦氣星容易讓人對眼前的環境感到壓抑而生出離開的念頭，但若出發點錯誤，即便走出去也未必能如願找到更好的方向。晦氣星在此時常帶來的是一種「誤判局勢」的傾向，例如高估自己的能力、低估外部挑戰、或誤信他人承諾。因此，鼠者若要行動，宜先冷靜評估動機是否基於長遠策略，而非為了逃離眼前的不適。一旦能夠轉化這種能量，這段時間反而會成為開啟事業轉機的轉折點，因為晦氣雖有阻礙，但也是「不破不立」的開始。

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生肖虎

2025下半年晦氣星對於生肖虎者，事業層面來說就是一段「看似努力卻難以順利前行」的階段。虎者原本就是衝勁十足、行動果斷的人，這樣的個性在晦氣的影響下反而成為壓力的根源。會有一種自己明明按部就班，卻總是得不到上司認可；或是計畫進展中不斷遭遇外力阻礙，比如政策變動、資源卡關、人事不穩等。這會讓虎者一度陷入一種失望與自我否定中，甚至出現「是不是該放棄這條路」的念頭。事實上，這正是晦氣星的考題——面對阻力，是選擇放棄，還是調整策略重新出發？虎者若能收起強勢，改以柔性應對，專注於內部修正與長線布局，反而能在風頭過後迎來新機。

姚本軍說，晦氣星一方面，它讓人面對自己最脆弱的那一面，看見自己的貪念、怯懦與盲點；另一方面，也引導人在困頓中重新下定決心，轉換心念，找到新的方向。

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