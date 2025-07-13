2025下半年亡神星發功！四大生肖慎防財務危機　投資、購物要小心

台灣紫微斗數專家姚本軍指出，2025年下半年，「亡神星」將影響生肖屬猴、狗、兔、鼠的人，可能因判斷失準導致財務與事業方面出現重大危機，提醒這些生肖者需特別謹慎。



姚本軍在FB粉專「紫微斗數 一點通 姚本軍」發文解釋，亡神星主要影響人的內在判斷力，即使平時理性清晰的人，也可能在關鍵時刻做出錯誤決策。

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生肖猴

對於生肖屬猴的人來說，容易因一時衝動或過度自信，在財務決策上出現失誤。特別是在投資、購物等金錢安排方面需要格外留意。

生肖狗

生肖屬狗的人則可能面臨價值觀的誤判問題。姚本軍表示，屬狗者向來重情重義，但在亡神星影響下，容易因情感因素而承受不必要的財務壓力，建議在這段期間應該設立明確的價值界線。

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生肖兔

生肖屬兔的人，在職場上可能遇到財務破口。姚本軍提醒，容易發生「別人犯錯、自己買單」的情況，特別是在項目預算和帳目方面要特別注意。他建議屬兔者應在事前訂立明確條件，釐清責任歸屬。

生肖鼠

生肖屬鼠的人則需要注意情緒對財務的影響。姚本軍分析，在亡神星影響下，屬鼠者的財務起伏將與情緒、環境變動密切相關，容易因焦慮而出現非理性的財務決策，如囤積物資或衝動投資等行為。

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