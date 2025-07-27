台灣大罷免│鍾明軒打賞八炯1690元：造謠哥辛苦，下次劇本寫好點

台灣「726大罷免」最終以全數失敗收場，引發當地熱烈討論。聲援罷免行動又被視為推手之一的網紅「八炯」當天下午開直播同步觀看開票實況，未料直播過程中，竟驚見曾遭他影射「賺紅錢」的百萬YouTuber鍾明軒現身聊天室，並打賞1690元（台幣）留言開酸，瞬間引爆話題。



鍾明軒在留言中寫道：「造謠哥辛苦了，小小心意，請你們團隊一人一杯飲料，好好回去哭一場，下次劇本再寫好一點，加油。」不僅語帶譏諷，還以捐款形式反酸八炯，引發聊天室與社交平台大量轉發。

鍾明軒現身聊天室，並打賞1690元（台幣）留言開酸。（FB@鍾明軒）

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而八炯在工作人員的提醒下，看到了鍾明軒的留言，只能尷尬回應「謝啦！就承擔」，也表示之前館長直播時，他也打賞了3千多元（台幣），不少網友直呼「嘲諷拉滿」、「蝦仁豬心」、「侮辱性極強、傷害性不大」、「他不知所措的樣子看得我尷尬癌發作」，甚至戲稱：

「鍾明軒人真好，知道八炯心情不好，還請喝飲料。」



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兩人恩怨從2024年開始，當時鍾明軒赴大陸拍攝旅遊影片，被八炯、波特王、閩南狼等網紅指控拿錢幫中國大陸宣傳，導致他形象重創，經歷了與經紀公司解約，更一度罹患自律神經失調，不敢出門。他曾在影片中哽咽表示：

「僅僅一段8秒鐘的畫面，完全改變了我的生活。」



鍾明軒、八炯的恩怨從2024年開始。（FB@八炯）

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